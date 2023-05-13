Ayrılık kapısını açık bıraktı! Enner Valencia'nın menajeri resti çekti

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması için start verildi. İç ve dış transferde temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gözler bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcularda...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden olan Enner Valencia geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelirken, Valencia daha önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Bu sezon Süper Lig'de attığı 27 golün yanında 5 asist yaparak takımına büyük katkı sağlayan Ekvadorlu futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, oyuncunun menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE SEÇENEKLERİMİZ ARASINDA"

Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas yaptığı açıklamada "Seçeneklerimiz arasında Fenerbahçe ile olası bir sözleşme yenileme de var. Enner, İstanbul'da çok şey başardı ve bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAMIZ GEREK HUSUSLAR VAR"

Öte yandan Vargas açıklamasında "Takımdaki en sevilen oyuncu ve sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar da var. En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız." şeklinde konuşarak ayrılığın kapısını da açık bıraktı.

