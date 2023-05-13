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Ayrılık kapısını açık bıraktı! Enner Valencia'nın menajeri resti çekti

13.05.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin 2020 yılında Tigres'ten kadrosuna kattığı ve özellikle bu sezon attığı gollerle takımını sırtlayan Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek golcü oyuncunun menajerinden Sarı-Lacivertli taraftarları korkutan bir açıklama geldi. İşte detaylar...

Ayrılık kapısını açık bıraktı! Enner Valencia'nın menajeri resti çekti
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşılırken, Fenerbahçe'de yeni sezonun kadro planlaması için start verildi. İç ve dış transferde temaslarını sürdüren Sarı-Lacivertlilerde gözler bir yandan da takımdan ayrılacak futbolcularda...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek isimlerden olan Enner Valencia geleceği en çok merak edilen isimlerin başında gelirken, Valencia daha önce yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

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Bu sezon Süper Lig'de attığı 27 golün yanında 5 asist yaparak takımına büyük katkı sağlayan Ekvadorlu futbolcunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı merak edilirken, oyuncunun menajerinden dikkat çeken bir açıklama geldi.

"FENERBAHÇE SEÇENEKLERİMİZ ARASINDA"

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Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas yaptığı açıklamada "Seçeneklerimiz arasında Fenerbahçe ile olası bir sözleşme yenileme de var. Enner, İstanbul'da çok şey başardı ve bu nedenle Fenerbahçe ile sözleşme uzatma arzusundayız." ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMAMIZ GEREK HUSUSLAR VAR"

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Öte yandan Vargas açıklamasında "Takımdaki en sevilen oyuncu ve sakin bir şekilde görüşmeleri sürdürüyoruz. Sözleşme konusunda detaylar var ama Fenerbahçe ile anlaşmamız gereken bazı hususlar da var. En iyi kararı vermek için bu ay sonuna kadar bekleyeceğiz. Masadaki tüm teklifler arasından hak ettiği en iyisini seçmek zorundayız." şeklinde konuşarak ayrılığın kapısını da açık bıraktı.

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