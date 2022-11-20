Ayşe Bade, Selin Ciğerci'nin eski kocasını ifşa etti! Gökhan Çıra da kendisindeki mesajları yayınlayıp küfür etti

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra geçtiğimiz aylarda ikinci şansı verdikleri evliliklerini ‘Evlilik işini beceremedik’ diyerek yeniden noktalamış ve gündem olmuştu. Yeni aşklara yelken açan ikiliden Çıra'nın kadınlara attığı mesajlar ortaya çıkınca genç adam terk edilmişti.

Gökhan Çıra geçtğimiz gün yine bir ifşa olayıyla gündeme geldi. Sosyal medya fenomeni Ayşe Bade, Çıra’nın kendisine attığını iddia ettiği mesajları Twitter hesabı üzerinden ifşa etti.

"EVİNE DAVET ETTİ" İDDİASI

Mesajlarda Çıra’nın dışarı çıkmak istemediği ve Ayşe Bade’yi evine çağırdığı iddia ediliyordu.

Bade, konu hakkında ‘Selinden her ayrıldığında bana ve benim tüm kız arkadaşlarıma aynı anda yürümesi bana normal gelmiyor’ yorumunda bulundu.

GÖKHAN ÇIRA İFŞALAYINCA HESABINI KAPATTI

Gökhan Çıra bu ifşalardan bıktı ve en sonunda patladı. Selin Ciğerci'nin eski kocası sosyal medya fenomeninin kendisinden olan mesajları ifşa ederek "Aslında olan onun yazması..." diyerek isyan etti.

Gökhan Çıra fenomene attığı mesajda da "Sen ne değişik o..spusun da Twitter'a ben atmışım gibi yapıyorsun" diyerek küfür etti.

Sosyal medya fenomeni ise bu olaydan sonra Twitter hesabını kapattı.

