"Resim koymayacağım" demişti! Selin Ciğerci sevgilisiyle tatilde

Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra iş hayatında yoğun olan Selin Ciğerci yeni bir aşka da yelken açtı. Ciğerci daha önce yeni aşkı hakkında, "Göstermek istemiyorum artık. Takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum" dese de dayanamadı.

Asil Cengiz ile Maldivler'de olan Ciğerci hem iddialı bikinileriyle hem de sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Ciğerci'ye "İnşallah bu da seni üzmez" yorumları yağdı.

Ciğerci geçtiğimiz günde tatilden iddialı karelerini paylaşarak "Egzotik bir meyve gibi hissediyorum kendimi" demişti.

