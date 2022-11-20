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  4. "Resim koymayacağım" demişti! Selin Ciğerci sevgilisiyle tatilde

"Resim koymayacağım" demişti! Selin Ciğerci sevgilisiyle tatilde

20.11.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki kez Gökhan Çıra ile evlenen ve boşanan Selin Ciğerci su şıralar yeni sevgilisiyle tatilde. Boşandıktan sonra yeni ilişki hakkında "Takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım" diyen Ciğerci dayanamadı. Selin Ciğerci'nin sevgilisiyle tatil pozları dikkat çekti.

"Resim koymayacağım" demişti! Selin Ciğerci sevgilisiyle tatilde

Gökhan Çıra ile boşandıktan sonra iş hayatında yoğun olan Selin Ciğerci yeni bir aşka da yelken açtı. Ciğerci daha önce yeni aşkı hakkında, "Göstermek istemiyorum artık. Takip de etmeyeceğim, resim de koymayacağım. Ben asla evlenmeyeceğim çok büyük konuşuyorum" dese de dayanamadı.

Asil Cengiz ile Maldivler'de olan Ciğerci hem iddialı bikinileriyle hem de sevgilisiyle yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti.

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Maldivler'de denizin ve güneşin tadını çıkaran Ciğerci'ye "İnşallah bu da seni üzmez" yorumları yağdı.

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Ciğerci geçtiğimiz günde tatilden iddialı karelerini paylaşarak "Egzotik bir meyve gibi hissediyorum kendimi" demişti.

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Selin Ciğerci

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