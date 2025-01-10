Ayşe Barım iddiaları ortalığı ayağa kaldırdı! Ünlü menajer ilk kez görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu

TV100 yazarı Fuat Uğur, Eylül 2024'teki yazısında Rekabet Kurumu'nun bazı yapım şirketleri ve ajanslara "kartelleşme ve piyasadaki hakimiyetlerini kötüye kullanma" gerekçesiyle baskın yapacağını yazmıştı.

Uğur, aynı yazısında bir kadın menajerin, kadın oyuncularından birini "ünlü bir eşcinsel şarkıcıyla sevgili gibi lanse edip şarkıcının iş adamı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığını" öne sürmüştü.

Sosyal medyada söz konusu kadın menajerin ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım, kadın oyuncunun da Serenay Sarıkaya olduğu iddiaları magazin manşetlerine bomba gibi düştü.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Bu iddialar sosyal medyayı adeta ayağa kaldırırken ünlü menajer Ayşe Barım bir davette ortaya çıktı. Ayşe Barım konuya dair yaptığı açıklamada hedef gösterildiğini belirterek , "Gerçek dışı iftiralar söz konusu. Hukuksal bir sürece gireceğiz" dedi.