Ayşe Barım iddiasının ardından oyuncular içini döküyor! Ümit Erdim '6 yıl önce' diyerek anlattı: 'İş bulamadı...'

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ve menajeri Ayşe Barım hakkında dikkat çeken iddialar ortaya atılmıştı. Fuat Uğur'un yazısında yer verdiği iddiasına göre ID İletişim şirketinin kurucu ortağı Ayşe Barım'ın ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürülmüştü. Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edilmişti.

Ayrıca, Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edilmişti. Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim açıklama yaparak iddiaları yalanlamıştı.

ÜMİT ERDİM DE DAHİL OLDU!

Ajansa bağlı birçok oyuncu Ayşe Barım'a destek mesajları paylaşırken bazı oyuncular da sektörde bu durumun yıllardır olduğunu anlattı. Ümit Erdim de o isimlerden biri oldu.

Erdim, yıllar önce zayıfladığı için iş bulamadığına yönelik söylentilerin çıktığını fakat gerçeğin aslında öyle olmadığını belirtti.