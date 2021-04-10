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Ayşe Begüm Onbaşı: Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak

10.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda yarışan Gençler Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, hedefinin büyüklerde de dünya şampiyonu olup, İstiklal Marşı'nı okutmak olduğunu söyledi.

Ayşe Begüm Onbaşı: Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak

Manisa'da 2 gün süren Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na 15-17 yaş ve 18+ kategorisinde toplam 59 sporcu katıldı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde Muradiye Spor Salonu'nda dün başlayan şampiyona, bugün 18+ erkek ve kadınlarla devam etti.

Ankara, İzmir, Sakarya ve Manisa illerinden sporcuların yarıştığı şampiyonada 15-17 Yaş Dünya Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı da yer aldı. Onbaşı'nın puanını beklerken yaşadığı heyecan dikkatlerden kaçmadı.

Performansı sonrası açıklama yapan 19 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, bu yıl hedefinin Azerbaycan'daki şampiyonada büyüklerde dünya şampiyonluğunu kazanmak olduğunu ve çalışmalarına bu hedefle sürdürdüğünü söyledi.

Onbaşı, "Bu turnuva Bakü'deki 2021 Dünya Şampiyonası'ndan ve Dünya Oyunları'ndan önce bizim için bir hazırlık turnuvası. Güzel bir performans sergilediğime inanıyorum. Daha güzel performanslarım için çalışıyorum. Hem çift hem de triolarda dünya şampiyonlarına katılım sağlamayı hedefliyoruz. Hedef her zaman olduğu gibi İstiklal Marşı'nı okutmak. Elimizden gelenin en iyisini sergileyeceğiz. Büyüklerde ilk defa 2019'da Portekiz'de düzenlenen dünya kupasını kazanmıştık. Bunu bizim için bir artı olarak görebiliriz. Bakü'de yapılacak olan dünya şampiyonasına bunun rahatlığı ile çıkacağız. Kendimize ve performansımıza güveniyoruz. Hedefim İstiklal Marşı'nı okutmak" diye konuştu.

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