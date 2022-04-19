Ayşecan Tatari'den romantik kutlama! "Ne yapmışım da başıma bu gelmiş?"

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari eşi Edip Tepeli'nin yeni yaşını sosyal medyadan kutladı.

Bir süredir 'Destan' adlı dizide 'Batuga' karakterine hayat veren Edip Tepeli, 33 yaşına bastı. Tatari paylaşımına; "Nasıl ya ben her günümü seninle geçiriyorum bu kadar senedir? Birbirimizi bulmuşuz da hayatımızı beraber geçirmeyi seçmişiz. Ne yapmışım da başıma bu gelmiş? Nasıl bir şans bu?" notunu düştü.

Eşinin bu paylaşımına kayıtsız kalmayan Edip Tepeli ise gönderiye "Ayşe'm" yorumunu yaparak, kalp emojisi bıraktı.

