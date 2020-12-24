Ayşecan Tatari kızını paylaştı, beğeni yağdı

Ayşecan Tatari artık tüm gününü kızıyla geçiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la paylaşımlarına bir yenisini daha geldi.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, bu karelerine, "Müjgan ağladığı için arabayı kenara çekip, yürüyüşe indik aslında ama Bodrum işte... Kapı nereye açılıverdi" notunu düştü.

Ayşecan Tatari'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Müjgan'ı suda dünyaya getiren Tatari, geçtiğimiz günlerde doğum sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

