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Ayşecan Tatari kızını paylaştı, beğeni yağdı

24.12.2020 11:43 | Son Güncelleme:
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Ayşecan Tatari kızını paylaştı, beğeni yağdı

Oyuncu Ayşecan Tatari, kızı ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tatari'nin paylaşımı takipçilerinden ilgi gördü.

Ayşecan Tatari artık tüm gününü kızıyla geçiriyor. Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la paylaşımlarına bir yenisini daha geldi.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Tatari, bu karelerine, "Müjgan ağladığı için arabayı kenara çekip, yürüyüşe indik aslında ama Bodrum işte... Kapı nereye açılıverdi" notunu düştü.

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Ayşecan Tatari'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.

Müjgan'ı suda dünyaya getiren Tatari, geçtiğimiz günlerde doğum sürecinde yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı.

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