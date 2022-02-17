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Ayşecan Tatari küçük kızını doktora götürdü! Gelen mesaj şoke etti

17.02.2022 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, Instagram'da kendisini şoke eden bir mesajı ifşa etti. Minik kızını doktora götüren Tatari eve döndüğünde aldığı mesajla şoke oldu. Kızı Müjgan'ın kontrolünü yapan kişi "Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum" mesajını yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye attı.

Ayşecan Tatari küçük kızını doktora götürdü! Gelen mesaj şoke etti

Çocuklar Duymasın'da canlandırdığı 'Duygu' karakteri ile tanınan oyuncu Ayşecan Tatari, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile gündem oldu. Ayşecan Tatari çocuğunu götürdüğü doktorun kendisine yanlışlıkla attığı mesajla çıldırdı.

Küçük kızını göz tedavisi için bir hastaneye götüren Ayşecan Tatari Instagram'dan gelen mesajla adeta şoke oldu. Kızını muayene eden doktor, Ayşecan Tatari'nin kızıyla ilgili 'Ay ömrümü yedi bu çocuk bugün benim. Aşırı sinir oldum' ifadesini içeren mesajı yanlışlıkla Ayşecan Tatari'ye gönderdi.

Ekran Alıntısı

MESAJI İFŞA ETTİ

Bu mesajı Instagram hesabından ifşa eden oyuncu, "Size de iyi akşamlar Aslı Hanım. Bakın, bu hanımefendi bugün Müjgan'ın göz ölçümünü yaptı. 1,5 yaşındaki kızım, daha önce hiç görmediği aletler karşısında korkup ağladı. Sonra da o günkü 'hasta'sıyla ilgili yapacağı dedikoduyu bana atmış yanlışlıklar. Nasıl?" ifadelerini kullandı.

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HASTANE ARADI

Açıklamalarına devam eden Tatari, "Buradan şunu çıkarabilir miyiz? Hasta gizliliği aslında çiğnenebilen bir haktır ve hastayken yaptıklarımıza dikkat mi etmeliyiz?" dedi.

Öte yandan Ayşecan Tatari, paylaşımından hemen hastane yetkililerinin kendisiyle iletişime geçtiğini belirtti ve sürecin onlar tarafından da takip edildiğini bildirdi.


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Ayşecan Tatari
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