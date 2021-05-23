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Ayşecik filminin yakışıklısı Sertan Acar bakın şimdilerde ne yapıyor

23.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

70’li yıllarda “Ayşecik” filmlerinin yakışıklı oyuncusu olarak tanınan Sertan Acar bakın şimdilerde ne yapıyor? İşte yakışıklı oyuncunun son hali...

Ayşecik filminin yakışıklısı Sertan Acar bakın şimdilerde ne yapıyor

1970’li yıllarda Cüneyt Arkın, Yıldız Kenter gibi usta isimlerle birlikte rol alma fırsatı bulan Yeşilçam’ın Yakışıklı Jönü Sertan Acar, yaklaşık 8 filmde oynadıktan sonra hayali olan hekimliği yapabilmek için kariyerinin en parlak döneminde sinemayı bıraktı.

Diş hekimliğinden emekli olan eski oyuncu şimdilerde, Kerpe’de açtığı oteli işletiyor. Acar, kurduğu otelde insanları misafir etmenin yanı sıra, burada çeşitli hayvanların bakımını yapıyor.

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Havanın güzel olduğu zamanlarda ise teknesiyle birlikte denize açılan Acar, hobi olarak balıkçılıkla ilgileniyor.

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Sertan Acar ve eşi Meral Acar, şöminenin karşısında kahvelerini yudumlayıp sohbet ederek, hayvanlarla ve doğayla iç içe yaşıyor.

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Instagram'da da sık sık doğadan fotoğraflar paylaşan yakışıklı oyuncuya hayranlarından beğeni yağıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın
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