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Ayşegül Melisa Doğan'ın estetikli hali olay oldu

05.04.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'de yayınlanan 'İşte Benim Stilim' programında kavgalarıyla gündeme gelen Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimi, herkesi şaşırtıyor. Ünlü yarışmacının değişimine yorum yağdı.

Ayşegül Melisa Doğan'ın estetikli hali olay oldu

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan, inanılmaz değişimiyle herkesi şoke etti.

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son paylaşımına yorum yağdı.

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Doğan'a takipçileri "Evrim evrim olalı böyle bir evrim görmedi" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Ayşegül Doğan daha önce "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine....Keder çizgisi dolgusu, çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş lifting ve ipek kirpik yaptırıyorum" diyerek estetik itirafında bulunmuştu.

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İşte Benim Stilim
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