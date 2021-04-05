Ayşegül Melisa Doğan'ın estetikli hali olay oldu

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan, inanılmaz değişimiyle herkesi şoke etti.

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son paylaşımına yorum yağdı.

Doğan'a takipçileri "Evrim evrim olalı böyle bir evrim görmedi" yorumlarında bulundu.

Ayşegül Doğan daha önce "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine....Keder çizgisi dolgusu, çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş lifting ve ipek kirpik yaptırıyorum" diyerek estetik itirafında bulunmuştu.



