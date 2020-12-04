Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses'in kızı kocaman oldu! Beğeni yağdı

Uzun yıllar birlikte olduğu İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız'ın kısa sürede biten evliliğinden Elif Ada adında bir kızı oldu.

Zaman zaman kızını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız kızının son halini de takipçileriyle paylaştı. Ayşegül Yıldız fotoğrafa "Güzel Rapunzel’im benim. Anne daha çok uzatalım diyor" notuyla paylaştı.

Yıldız'ın paylaşımına "Babasına ne kadar çok benziyor", "Babasını ne kadar sevmişsiniz, prenses aynı babası" yorumları yapıldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın büyüdükçe babasına daha çok benzemesi de gözlerden kaçmadı.



