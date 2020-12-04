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Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses'in kızı kocaman oldu! Beğeni yağdı

04.12.2020 15:18 | Son Güncelleme:
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Ayşegül Yıldız ve İbrahim Tatlıses'in kızı kocaman oldu! Beğeni yağdı

Ayşegül Yıldız'ın İbrahim Tatlıses'ten olan kızı Elif Ada Tatlıses kocaman oldu. Ayşegül Yıldız kızının son halini paylaşınca beğeni topladı.

Uzun yıllar birlikte olduğu İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında nikah masasına oturan Ayşegül Yıldız'ın kısa sürede biten evliliğinden Elif Ada adında bir kızı oldu.

Zaman zaman kızını sosyal medya hesabından paylaşan Yıldız kızının son halini de takipçileriyle paylaştı. Ayşegül Yıldız fotoğrafa "Güzel Rapunzel’im benim. Anne daha çok uzatalım diyor" notuyla paylaştı.

Ekran Alıntısı

Yıldız'ın paylaşımına "Babasına ne kadar çok benziyor", "Babasını ne kadar sevmişsiniz, prenses aynı babası" yorumları yapıldı.

İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın büyüdükçe babasına daha çok benzemesi de gözlerden kaçmadı.


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