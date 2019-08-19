SPOR

Aytaç Kara: En büyük hayalim milli takım

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 19.08.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kasımpaşa'nın orta saha oyuncusu Aytaç Kara, en büyük hayalinin milli takımda oynamak olduğunu söyledi. 26 yaşındaki futbolcu, "Kemal Özdeş, Kasımpaşa'ya gelmemdeki en büyük etken. Hedefimiz bu sene Kasımpaşa'yı ligde bitirebileceği en iyi yerde bitirtmek. Burası ligin önemli kulüplerinden biri. Umarım her maç üstüne koyarız ve hak ettiği yere getiririz" dedi.

Aytaç Kara: En büyük hayalim milli takım

Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya sahasında ağırladığı Trabzonspor'a karşısında 1 puanı getiren golü kaydeden Aytaç Kara, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor karşısında iyi bir mücadele ortaya koyduklarını belirten Aytaç, "Zorlu bir sezona başladık. Trabzonspor bizden daha erken sezon açtı. Biz yeni kurulmuş bir takımız, ben de dahil birbirimize alışma sürecindeyiz. Ligin ilk maçında bu duruma göre iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Girdiğimiz net gol pozisyonlarımız vardı, onları da değerlendirebilsek şu an galibiyeti konuşuyorduk; olmadı. Üstüne koyarak devam etmek istiyoruz, Kasımpaşa'yı iyi yerlerde hep birlikte görmek istiyoruz. Bu sezon bunun için mücadelemizi vereceğiz. Kendi attığım gol ile takıma katkıda bulunduğum için mutluyum. Tabii galibiyet golü olsa daha fazla sevinirdim. İnşallah bundan sonra galibiyet golleri de atarım" ifadelerini kullandı.

"KEMAL ÖZDEŞ, KASIMPAŞA'YA GELMEMDEKİ EN BÜYÜK ETKEN"
Daha önce de çalıştığı teknik direktör Kemal Özdeş'in Kasımpaşa'ya gelmesindeki en büyük etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Aytaç Kara, "Kemal hoca daha önceden çalıştığım bir hoca. Altı yaş liglerinde beni milli takıma çağıran hocamdır. Beni tanıyor, ben de onu tanıyorum. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden birisi. Hedefimiz bu sene Kasımpaşa'yı ligde bitirebileceği en iyi yerde bitirtmek. Burası ligin önemli kulüplerinden biri. Umarım her maç üstüne koyarız ve hak ettiği yere getiririz" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA OYNAMAK EN BÜYÜK HAYALİM"
Milli takımda oynamanın en büyük hayali olduğunu söyleyen Aytaç Kara, "Her Türk oyuncunun hayali milli takıma gitmektir. Benim de en büyük hayallerimden biri. Futbol oynamaya devam ettiğim sürece bu hayalimin peşinden koşmaya devam edeceğim. Bunun için mücadelem her zaman devam edecek. Rabbim inşallah bize oraları gösterir ve inşallah milli formayı hiç bırakmayız" dedi.

Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...Yeni keşfedildi! Bu tepelerin ardında öyle bir yer gizli ki...
Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisiTrabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi
Paşa'dan galibiyetli kapanışPaşa'dan galibiyetli kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kemal özdeş Kasımpaşa

En Çok Okunan Haberler

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

HDP'li 3 belediye başkanı görevlerinden uzaklaştırıldı

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Memur zam teklifinde gece yarısı önemli gelişme!

Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Falcao'nun İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

'Beşiktaş yıldız isimle anlaşmaya vardı'

'Beşiktaş yıldız isimle anlaşmaya vardı'

Milli futbolcumuz Ömer Toprak ile ilgili şok gerçek

Milli futbolcumuz Ömer Toprak ile ilgili şok gerçek

Balotelli'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Balotelli'nin yeni takımı resmen açıklandı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Pektemek 2 yıllık imzayı attı!

Pektemek 2 yıllık imzayı attı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kasımpaşa son 5 sezonda kasasını doldurdu

Kasımpaşa son 5 sezonda kasasını doldurdu

Trezeguet imzayı attı!

Trezeguet imzayı attı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aytaç Kara: En büyük hayalim milli takım

''En büyük hayalim milli takım''

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor'da Kasımpaşa mesaisi

Kasımpaşa 2 - 1 Olympique Khouribga

Paşa'dan galibiyetli kapanış

Kasımpaşa'dan borç açıklaması

Kasımpaşa'dan borç açıklaması

Mame Baba Thiam: Diagne Galatasaray'da kalırsa başarılı olur

'Diagne kalırsa başarılı olur'

Mustafa Pektemek resmen Kasımpaşa'da

İşte Mustafa Pektemek'in yeni takımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.