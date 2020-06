Aytaç Kara: Galatasaray’dan teklif almadım

"FUAT HOCANIN İKİLİ DİYALOGLARI ÇOK İYİ"

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Fuat Çapa’nın tüm oyuncularla diyaloglarının çok etkili olduğunun altını çizen 27 yaşındaki oyuncu, şu ifadelere yer verdi:

“Kemal hocamız da olsun Tayfur hocamız olsun çok önemli hocalar. Kariyer olarak da önemli isimler. Onların şanssızlıkları, takımımızın tam olarak oturmaması, tam olarak birbirini tanıyamamasıydı. Böyle sıkıntılar gerçekleşti. Fuat Hoca da öyle bir döneme denk geldi çünkü ikinci yarı gerçekten aramıza çok oyuncu katıldı ve gidenler oldu. Fuat Hoca'nın olmasıyla takımımız daha çabuk kaynaştı. Çünkü hocamızın ikili diyalogları çok iyi. Hocamız bunu en kısa sürede gerçekleştirdi. Takımda adaptasyon konusunda bütün oyunculara teker teker yardımcı oldu. Bu bir takım için çok önemli. Hepimiz için artı bir durum oldu."

"BU SEZON KARİYERİMİN EN ÖNEMLİ SEZONU"

Kasımpaşa’da forma giydiği 29 maçta gösterdiği 8 gol, 2 asistlik performans ile kariyerindeki en etkili sezonunu geçiren Aytaç, performansının üzerine koyarak devam etmek istediğini vurgulayarak, "Aslında benim hedefim her maç üstüne koyarak devam etmek. Tabi her maç üstüne koyduğum sürece her sene de bu böyle devam ediyor. Geçen sene de 6 golüm vardı. Ama golden önce takımıma katkı sağlayıp daha yararlı oynamam gerekiyor çünkü gol benim öncelikli görevim değil. Ama ne kadar takımıma skor olarak katkı verirsem benim için o kadar iyi. Oynadığım takımlarda da buna yardımcı olmaya çalışıyordum. Bu sezon kariyerimin takımıma katkı sağladığım en önemli sezonu. Tabi takımıma böyle katkı sağlamak benim için çok önemli. İlk olarak takımım sonra ekstra benim için güzel bir şey. Bunlar için çalışıyorum. Her zaman ekstra çalışıyorum. Çalışmayı bırakmıyorum. İnşallah böyle de devam ederim. Takımımız kazanır, ben kazanırım” ifadelerini kullandı.