Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında ve nereli? İşte Aytaç Kara’nın oynadığı mevkiiler…

Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Galatasaray Futbol Kulübü, 28 yaşında Kasımpaşa’da forma giyen Aytaç Kara ile anlaştı. Kasımpaşa’da geçtiğimiz sene oldukça iyi bir performans gösteren Aytaç Kara, Galatasaray takımının ilgisini çekti. Yapılan açıklamada merkez orta saha topçusu Aytaç Kara’nın Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

“BURADA OLMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ”

Galatasaray, Aytaç Kara transferinde mutlu sona ulaşarak 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara, "Tesislere girdiğim andan itibaren hayallerimi yaşadığımı hissettim. Burada olmak benim en büyük hayalimdi. Daha ilk dakikadan itibaren büyük bir heyecan yaşıyorum. Bu heyecanlar bazen anlatılamıyor, o anlardan birindeyim şu an. Galatasaray, kim olursa olsun şampiyonluğa oynayan büyük bir camiadır; her sene en büyük hayaller ve hedeflerle yola çıkar. Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimize yürekten inanıyorum." Dedi.