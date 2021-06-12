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Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında ve nereli? İşte Aytaç Kara’nın oynadığı mevkiiler…

12.06.2021 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray takımı yeni sezon için hazırlıklarına başladı. Göztepe sporun stoperi Alpaslan Öztürk ile anlaşan Galatasaray Futbol Kulübü, şimdi de Aytaç Kara için hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa takımında tamamlayan Aytaç Kara, sözleşmesinin sona ermesinden sonra Galatasaray ile anlaştı. 28 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytaç Kara kimdir? Aytaç Kara kaç yaşında ve nereli? İşte Aytaç Kara’nın oynadığı mevkiiler…

Yeni sezon için hazırlıklarına devam eden Galatasaray Futbol Kulübü, 28 yaşında Kasımpaşa’da forma giyen Aytaç Kara ile anlaştı. Kasımpaşa’da geçtiğimiz sene oldukça iyi bir performans gösteren Aytaç Kara, Galatasaray takımının ilgisini çekti. Yapılan açıklamada merkez orta saha topçusu Aytaç Kara’nın Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.

“BURADA OLMAK EN BÜYÜK HAYALİMDİ”
Galatasaray, Aytaç Kara transferinde mutlu sona ulaşarak 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray'ın yeni transferi Aytaç Kara, "Tesislere girdiğim andan itibaren hayallerimi yaşadığımı hissettim. Burada olmak benim en büyük hayalimdi. Daha ilk dakikadan itibaren büyük bir heyecan yaşıyorum. Bu heyecanlar bazen anlatılamıyor, o anlardan birindeyim şu an. Galatasaray, kim olursa olsun şampiyonluğa oynayan büyük bir camiadır; her sene en büyük hayaller ve hedeflerle yola çıkar. Taraftarlarımızla birlikte şampiyonluklarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimize yürekten inanıyorum." Dedi.

AYTAÇ KARA KİMDİR?

Aytaç Kara, 2012 yılında altyapısından yetiştiği Altay ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. Burada gösterdiği performansla 200 bin Euro bonservis bedeliyle Eskişehirspor'un yolunu tutan yıldız oyuncu, 2015 yılında ise 2.1 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu.

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Bordo mavili formayla 54 maça çıkan Aytaç, ardından kiralık olarak Yeni Malatyaspor'un yolunu tuttu. 1 sezonluk Malatya macerasının ardından bedelsiz olarak Bursaspor'a transfer olan orta saha oyuncusu, buradaki 1 sezonunun ardından Kasımpaşa'ya bedelsiz olarak transfer oldu.

Kasımpaşa'da 2 sezonda 64 maça çıkan futbolcu, 12 gol 8 asist kaydetti. Şu anda 28 yaşında olan sağ ayaklı futbolcu, 2 kez de A Milli Takım'ın formasını terletti.

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Aytaç Kara, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Alpaslan Öztürk ile Aytaç Kara imza töreninde bir araya geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kasımpaşa Alpaslan Öztürk
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