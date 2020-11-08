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Aytemiz Alanyapor, liderliği geri aldı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 08.11.2020 11:42 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, dün evinde ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalarak puanını 17 çıkarırken, Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a mağlup olmasıyla birlikte, bir maç eksiği olmasına rağmen averaj farkıyla milli araya lider girdi. Fenerbahçe'nin aldığı mağlubiyetin ardından ligin tek namağlup takımı da Alanyaspor oldu.

Aytemiz Alanyapor, liderliği geri aldı

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Trabzonspor'u ağırladı. 19. sıradaki rakibiyle sahasında 1-1 berabere kalan turuncu yeşilli takım, puanını 17'ye çıkardı. Bu sonucun ardından, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin Konyaspor ile oynadığı maçta aldığı mağlubiyet sonrası Alanyaspor maç eksiğine rağmen liderlik koltuğuna geri aldı. Trabzonspor ise 17'nci sıraya yükseldi. Geçen hafta İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle Göztepe ile oynayacağı maçı ertelenen Alanyaspor, milli araya lider girmiş oldu.

EN ÇOK GOL ATAN VE TEK NAMAĞLUP TAKIM

Ligin en çok gol atan takımı Aytemiz Alanyaspor, oynadığı 7 maçta toplamda 16 gol atarken, Trabzonspor ise 8 maçta 15 golle ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'nin Konyaspor'a mağlup olmasının ardından ligin tek namağlup takımı Alanyaspor oldu. 7 hafta sonunda en çok gol atan takım da olan Akdeniz temsilcisinde, başarılı sol kanat oyuncusu Davidson 6 golle gol krallığı sıralamasına birinci sırada yer aldı.

14 GOL İÇERİDEN, 2 GOL DIŞARIDAN

Aytemiz Alanyaspor ligde oynadığı 7 maçta rakip takım savunması ve kalecisini yoran ve aradığı golü bulan bir oyun ortaya koydu. Hücum ve kanat organizasyonlarıyla bulduğu gollerin 14'ünü ceza sahası içinden atan Akdeniz temsilcisi, 2 golünü ise ceza sahası dışından kaydetti. 1 golü ise duran toptan bulan Alanyaspor, oynadığı futbolla da herkesin beğenisini topladı.

EN ÇOK ATIP EN AZ YİYEN TAKIMI

Aytemiz Alanyaspor 17 golle ligin en çok gol atan, 3 golle de en az gol yiyen ekip oldu. 5 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Alanyaspor, sadece Çaykur Rizespor ve Galatasaray deplasmanlarında ve dün evinde oynadığı Trabzonspor maçında kalesinde 1'er gol gördü. Savunmasıyla da ligin en başarılı takımlarından olan turuncu yeşilli takım yüzde 71,4 galibiyet oranıyla oynuyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ÖZET | Alanyaspor 1-1 TrabzonsporÖZET | Alanyaspor 1-1 Trabzonspor


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