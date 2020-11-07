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ÖZET | Alanyaspor 1-1 Trabzonspor

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.11.2020 18:16 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Alanyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Goller Caulker'dan geldi. Alanyaspor - Trabzonspor maç özeti ve detayları haberimizde...

ÖZET | Alanyaspor 1-1 Trabzonspor

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Alanyaspor ile İhsan Derelioğlu'nun yönettiği Trabzonspor kozlarını paylaştı.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, perdeyi 49. dakikada Alanyaspor'un İngiliz oyuncusu Steven Caulker attı. 59'da kendi kalesine de gol atan Caulker, maça eşitliği getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 17 yaparken, Trabzonspor 6 puana çıktı. Göztepe maçı ertelenen Alanyaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisi devam etti. Trabzonspor'un ise galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Trabzonspor sahasında Erzurumspor'u ağırlayacak.

İLK DEVREDE GOL SESİ ÇIKMADI

Her iki takım da hücum yönünden etkili performans sergilerken ilk tehlike 20. dakikada Trabzonspor'dan geldi. Savunma arkasına sızan Djaniny'nin ceza sahasının solundan çektiği şutunu kaleci Marafona kornere çeldi. 38. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kullandığı köşe vuruşuna Hugo kafayı vurdu, Siopis kale çizgisinden topu çıkardı.

Alanyaspor da Trabzonspor hücumlarına yanıt verirken 39. dakikada gol geçerli sayılmadı. Alanyaspor'da Bareiro topu ağlara yolladı, öncesinde ofsaytta olduğu için GOL geçerli sayılmadı. İlk devre 0-0 tamamlandı

ALANYASPOR GOLÜ BULDU

İki takım da ilk yarıdaki 11'leriyle ikinci yarıya çıktı. Alanyaspor 49. dakikada Caulker ile üstünlüğü ele geçirdi. Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşa arka direkte kafayı vuran Caulker'ın şutu ağlarla buluştu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR SAKATLANDI

Trabzonspor'da 100. maçına çıkan Abdülkadir Ömür 53. dakikada bir sakatlık geçirdi. Sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün yerine Yusuf Sarı oyuna girdi. Daha sonra 55'te Djaniny'nin yerine Benik Afobe oyuna dahil oldu.

CAULKER KENDİ KALESİNE ATTI

Abdulkadir Parmak'ın sağ kanattan yaptığı ortasına Benik Afobe dokunurken, altı pastan ters bir vuruş yapan Caulker topu kendi ağlarına yolladı. Trabzonspor bulduğu golün ardından baskısını arttırdı.

SON BÖLÜM NEFES KESTİ

88'de Yusuf Sarı'nın ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Marafona'dan sekti, ardından Hugo'dan önce Marafona topu kontrol etti. Hemen ardından Alanyaspor geldi. Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna Caulker kafayı vurdu, şutu kaleci Uğurcan'da kaldı. Maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

9'uncu dakikada Trabzonspor Abdülkadir Ömür ile kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içinde Djaniny arka direkte yükseldiği top az farkla dışarı çıktı.

21'inci dakikada gelişen Trabzonspor atağında ceza sahası içerisinde savunma arkasına sızan Djaniny, sola vurdu. Top kaleci Marafona'nın müdahalesiyle kornere gitti.

29'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor, Salih ile sol kanattan serbest vuruş kullandı. Top savunmayı ve Alanyasporlu futbolcuları geçerek kaleci Uğurcan'da kaldı.

32'nci dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşu sonrası ceza sahası içinde oluşan karambolde top kaleci Uğurcan'da kaldı

39'uncu dakikada Alanyasporlu Siopis, kendi yarı sahasından uzun kullandığı ara pasında top ceza sahası içindeki Bareiro'nun önünde kaldı. Bareiro'nun aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. Ancak VAR incelemesi sonrası hakem Ali Palabıyık golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

50'nci dakikada sol kanattan Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içindeki Caulker kafa vuruşuyla pozisyonu tamamladı ve top ağlarla buluştu: 1-0.

59'uncu dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Abdulkadir Parmak ceza sahası içine topu ortaladı. Altı pasın içindeki Afobe ve Caulker arasında kalan topa ters vuran Caulker topu kendi ağlarına gönderdi :1-1

89'uncu dakikada sol kanattan köşe vuruşunu kullanan Bakasetas topu ceza alanı içine gönderdi. Caulker attığı gole benzer şekilde topa yükseldi ancak top kaleci Uğurcan'da kaldı.
Maç 1-1 sona erdi.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

STAT: Bahçeşehir Okulları
HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Çimen, İlker Takpak
AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Salih (Dk. 65 Berkan), Siopis, Efecan (Dk. 87 Efkan), Bakasetas, Davidson (Dk. 80 Fatih), Bareiro (Dk. 80 Mustafa Pektemek)
TRABZONSPOR: Uğurcan, Abdülkadir Ömür (Dk. 56 Yusuf Sarı), Vitor Hugo, Ekuban (Dk. 86 Safa), Djaniny (Dk. 57 Afobe), Kamil Ahmet, Flavio Medeiros (Dk. 86 Hosseini), Miguel İe, Pereira, Abdulkadir Parmak, Serkan
GOLLER: (Dk.50) Steven Caulker (Aytemiz Alanyaspor) - (Dk. 59 K.K.) Caulker
SARI KARTLAR: Davidson, Berkan (Aytemiz Alanyaspor)- Serkan, Vitor Hugo (Trabzonspor)

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