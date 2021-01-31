Aytemiz Alanyaspor 3-1 Demir Grup Sivasspor (Maç Sonucu)

Dün Alanya'da yoğun yağmur altında oynanan karşılaşmanın 14. dakikasında Alanyaspor Fatih Aksoy'un topu ağlara göndermesiyle1-0 öne geçti. Etkisini artıran yağmur oyun görüşünü kısıtlarınca hakem Zorbay Küçük takımları soyunma odasına gönderdi ve maç bugüne ertelendi.

Karşılaşma bugün saat 16.00'da 20. dakikadan devam ettirildi. 45+1'de hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson sol çaprazdan ceza alanına girdi vuruşunda Caner'e çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti. Skor 2-0 oldu.

İlk yarı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğü ile geçildi.

60'da Khouma Babacar, Salih Uçan'dan aldığı pası düzgün vuruşla ağlara gönderdi ve takımının 3. golünü kaydetti.

dakikada penaltı kazanan Sivasspor'da Max Gradel takımının tek sayısını kaydetti.

Alanyaspor bu galibiyetin ardından puanını 37 yaptı. Sivasspor ise 24 puanda kaldı.

