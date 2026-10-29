Galatasaray'da Batrakov'a dünya devi talip! 55 milyon Euro ödeyip alabilirler

Galatasaray’ın sezon başında 25 milyon euro karşılığında Lokomotiv Moskova’dan kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Avrupa transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Kısa sürede fark yaratan 21 yaşındaki orta saha, özellikle Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Premier Lig devlerinin radarına girdi.

DEVLER LİGİ’NDE PARLADI

Barcelona ve Lille maçlarında attığı gollerle adından söz ettiren Rus futbolcu, oyun görüşü, pas kalitesi ve hücuma katkısıyla scout raporlarının üst sıralarına yükseldi. Batrakov, Şampiyonlar Ligi’ndeki iki maçta da fileleri havalandırarak sarı-kırmızılı taraftarın gözdesi haline geldi.

LIVERPOOL LOCA TALEP ETTİ

Liverpool’un, Fenerbahçe karşılaşmasından önce oynanacak Galatasaray-Stuttgart mücadelesini statta takip etmek amacıyla yönetimden loca talebinde bulunduğu öğrenildi. Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelecek Premier Lig ekibinin, Galatasaray’ın bir gün önce oynayacağı Stuttgart sınavını Rams Park’tan izleyerek genç yeteneği yakından görmeyi planladığı belirtiliyor. Liverpool ve Arsenal temsilcilerinin Lille maçını da tribünden takip ettiği iddia edilmişti.

AVRUPA DEVLERİ RADARINDA

Batrakov’un adının geçtiği kulüpler arasında Arsenal’in yanı sıra Newcastle United, Tottenham, Brighton, Manchester United, Chelsea, Manchester City, PSG ve Monaco da yer alıyor. Oyuncunun yaz transfer döneminde PSG ve bazı İngiliz kulüplerine siyasi nedenlerle gidemediği, performansı yükseldikçe önünün açılabileceği ifade ediliyor. Galatasaray yöneticileri ise Barcelona’nın da oyuncuyla ilgilendiğine dair haberler aldıklarını söylemişti.

55 MİLYON EUROLUK ÇIKIŞ MADDESİ

Batrakov’un sözleşmesinde 55 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Galatasaray yönetimi, çıkış maddesini kendilerinin istemediğini, maddenin Rus tarafının özel talebiyle eklendiğini belirtiyor. Oyuncunun bu bedelle ayrılması halinde Galatasaray, sonraki satıştan elde edilecek kârın yüzde 15'ini Lokomotiv Moskova’ya ödeyecek. 55 milyon euroluk satışta bu pay yaklaşık 4,5 milyon euroya karşılık geliyor. Böylece sarı-kırmızılılar yatırdıkları bedelin yaklaşık iki katını kasasına koyacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray’da bu sezon 10 maçta süre bulan Aleksey Batrakov, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Genç orta sahanın sarı-kırmızılı formayla çıkışı, Avrupa’da yakından takip edilen isimlerden biri olmasını sağladı.