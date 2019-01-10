SPOR

Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Sakaryaspor

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 10.01.2019 21:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig temsilcisi Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti.

Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Sakaryaspor

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sakaryaspor’u 3-1 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Alanya ilçesinde sürdüren Alanyaspor, Sakaryaspor ile Goldcity Turizm Kompleksi futbol sahasında karşılaştı.

Aytemiz Alanyaspor, karşılaşmaya Haydar Yılmaz, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Wanderson, Cisse, Villafanez, Nsakala, Tzavellas, Junior Fernandes ve Taha Yalçıner ilk 11'i ile çıktı.

Sakaryaspor ise Oğuz Çalışkan, Ferit Erişçi, Canberk Ömer Özdemir, Ümit Yasin Arslan, Berkay Can Demircioğlu, Oğuz Kocabal, Ferhat Yazgan, Serkan Odabaşoğlu, Berk İsmail Ünsal, Dilaver Güçlü ve Zahit Fındık ilk 11'i ile sahada yer aldı.

Maçta 22. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle öne geçen Aytemiz Alanyaspor, 5 dakika sonra Cisse ile farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının son dakikasında Berkay Can, kornerden gelen topu kafayla filelere göndererek maçı 2-1'e getirdi.

İkinci yarıda oyuna giren Djalma Campos, ceza sahasında düşürülmesinin ardından 46. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çevirerek skoru 3-1'e taşıdı ve müsabaka bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Aytemiz Alanyaspor'un Fenerbahçe'den transfer ettiği Ozan Tufan oyuna dahil oldu.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
'Hedefimiz 40 puana ulaşmak''Hedefimiz 40 puana ulaşmak'
''Şampiyonluk favorim Başakşehir''''Şampiyonluk favorim Başakşehir''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aytemiz Alanyaspor Sakaryaspor

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Erdoğan sanatçıdan bir parça daha istedi

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Konsensus son seçim anketi sonucunda sürpriz!

Fatih Terim'e büyük şok

Fatih Terim'e büyük şok

G.Saray istedi, İspanya'ya gitti!

G.Saray istedi, İspanya'ya gitti!

Galatasaray Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık anlaştı

Galatasaray Emre Taşdemir ile 1.5 yıllık anlaştı

Ve Ersun Yanal açıkladı

Ve Ersun Yanal açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Ozan Tufan resmen Alanyaspor'da

Ozan Tufan resmen Alanyaspor'da

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

''Ozan Tufan için teklifimizi yaptık''

''Ozan Tufan için teklifimizi yaptık''

''2-3 transfer yapmak istiyoruz''

''2-3 transfer yapmak istiyoruz''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aytemiz Alanyaspor 3 - 1 Sakaryaspor

Ozan Tufan oynadı, Alanya kazandı

Hasan Çavuşoğlu: Hedefimiz 40 puana ulaşmak

'Hedefimiz 40 puana ulaşmak'

Georgios Tzavellas: Şampiyonluk favorim Başakşehir

''Şampiyonluk favorim Başakşehir''

Aytemiz Alanyaspor Ozan Tufan'ı kadrosuna kattı

Ozan Tufan resmen Alanyaspor'da

Hasan Çavuşoğlu: Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklifimizi yaptık

Ozan Tufan teklifini açıkladılar!

Aytemiz Alanyaspor hedefine ulaşamadı

Alanyaspor hedefine ulaşamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.