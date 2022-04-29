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Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı

29.04.2022 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor 3. ölüm yıl dönümünde Josef Sural'i andı

Spor Toto Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, eski futbolcusu Josef Sural'in ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Turuncu-yeşilli kulübün sosyal medya hesabında yer alan mesajda, "Unutmadık, unutmayacağız. Josef Sural'i vefatının üçüncü yılında özlemle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kulüp sosyal medyasında ayrıca Çek futbolcunun Alanyaspor'da yaptıklarından da bahsedilen bir klip yayımlandı.

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Süper Lig Alanyaspor

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