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Aytemiz Alanyaspor, ayrılan 10 futbolcuya teşekkür etti

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 13.08.2020 21:02 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, sosyal medya hesabından sözleşmesi biten ve başka takımlarla anlaşan 10 futbolcusuna teşekkür mesajı yayımladı.

Aytemiz Alanyaspor, ayrılan 10 futbolcuya teşekkür etti

Aytemiz Alanyaspor, 2019-2020 sezonu sonunda sözleşmesi sona erenler ve başka takımlarla anlaşan futbolcularına teşekkür mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, şöyle denildi: "Sözleşmesi sona eren ve takımımızdan ayrılan Fabrice N’Sakala, Junior Fernandes, Djalma Campos, Yacine Bammou, Kaan Kanak, Eray Birniçan, Cenk Gönen, Wanderson Baiano, Welinton de Souza ve Lokman Gör’e bugüne kadar olan katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamlarında üstün başarılar dileriz."

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