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Vedat Muriqi'den Lyon'a tarihi gol! Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında perdeyi açan isim Vedat Muriqi oldu. 24. dakikada sahneye çıkan Kosovalı golcü, Avrupa kupaları kariyerindeki ilk golünü sarı-lacivertli formayla Lyon ağlarına gönderdi.

Vedat Muriqi'den Lyon'a tarihi gol! Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
Burak Kavuncu
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Lyon deplasmanında Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın ortasında yaptığı kafa vuruşunda kaleciden dönen topu tamamlayan Muriqi, sarı-lacivertli formayla Avrupa kupalarındaki ilk golünü kaydetti.

MURIQI'DEN LYON'A TARİHİ GOL

Vedat Muriqi den Lyon a tarihi gol! Fenerbahçe de bir ilki yaşadı 1

Karşılaşmanın 24. dakikasında Fenerbahçe golü buldu. Oğuz Aydın'ın yaptığı ortada Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu kaleciden dönerken, Kosovalı futbolcu pozisyonu takip ederek topu tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu golle Fenerbahçe Fransa'da 1-0 öne geçerken Muriqi de kariyerinde önemli bir ilke imza attı.

AVRUPA KUPALARINDA İLK KEZ FENERBAHÇE FORMASIYLA

Vedat Muriqi, Lyon karşısında attığı golle Avrupa kupaları kariyerindeki ilk gol sevincini yaşadı. Kosovalı golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı kritik mücadelede takımını öne geçiren isim oldu.

FENERBAHÇE 4 DAKİKADA FARKI İKİYE ÇIKARDI

Muriqi'nin golünden yalnızca 4 dakika sonra Fenerbahçe bir kez daha ağları havalandırdı. 28. dakikada Archie Brown, Greenwood'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

Böylece sarı-lacivertliler, karşılaşmanın henüz ilk yarım saatinde Lyon karşısında büyük bir üstünlük kurdu.

FENERBAHÇE HER ALANDA ÜSTÜN

Karşılaşmanın ilk 28 dakikasında Fenerbahçe, Lyon karşısında istatistiklerde de üstünlüğünü gösterdi. Sarı-lacivertliler gol girişimi, rakip ceza sahasında topla buluşma, ikili mücadele ve gol beklentisi kategorilerinde rakibinin önünde yer aldı.

Öte yandan Greenwood, Lyon'a karşı oynadığı iki maçta 120 dakikada 1 gol ve 1 asist üreterek dikkat çekti.

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Vedat Muriqi fenerbahçe Lyon-Fenerbahçe maçı
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