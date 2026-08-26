SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket! Tansiyon yükseldi

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı öncesinde Matteo Guendouzi ile Lyon taraftarları arasında gerilim yaşandı. Fransız futbolcu, kendisine yönelik küfürlü tezahüratlara orta parmakla karşılık verdi.

Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket! Tansiyon yükseldi
Burak Kavuncu
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde stadyumda tansiyon yükseldi. Isınma sırasında Lyon tribünlerinden Matteo Guendouzi'ye yönelik tepkiler gelirken, deneyimli futbolcu taraftarlara yaptığı hareketle gündem oldu.

LYON TARAFTARINDAN GUENDOUZI'YE TEPKİ

Guendouzi den Lyon taraftarına olay hareket! Tansiyon yükseldi 1

Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan eski Marsilya'lı Guendouzi, Lyon tribünlerinin hedefi oldu. Fransız oyuncuya yönelik küfürlü tezahüratların ardından tribünlerle futbolcu arasında kısa süreli gerilim yaşandı.

GUENDOUZI'DEN ORTA PARMAKLI YANIT

Guendouzi den Lyon taraftarına olay hareket! Tansiyon yükseldi 2

Lyon taraftarlarının tepkisine sessiz kalmayan Guendouzi, tribünlere dönerek orta parmağını gösterdi.

Eski Marsilyalı futbolcunun bu hareketi tribünlerdeki gerilimi daha da artırırken, karşılaşma öncesinde yaşanan olay kısa sürede gündem oldu.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI ÖNCESİ GERİLİM

Guendouzi'nin geçmişte Marsilya forması giymesi nedeniyle Lyon taraftarlarıyla yaşadığı rekabet de dikkat çekerken, Fransız futbolcunun eski kulübünün ezeli rakibinin tribünlerinden gelen tepkilere bu şekilde karşılık vermesi maç öncesine damga vurdu.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vedat Muriqi'den Lyon'a tarihi gol! Fenerbahçe'de bir ilki yaşadıVedat Muriqi'den Lyon'a tarihi gol! Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
Süper Lig ekibi Thomas Lemar için A.Madrid'e teklif yaptıSüper Lig ekibi Thomas Lemar için A.Madrid'e teklif yaptı
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lyon Mattéo Guendouzi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Çelik yelek giyip Türkiye'yi tehdit etti

Mansur Yavaş YENİ Parti'ye mi geçecek CHP'de mi kalacak? Kararını verdi: "Devam edecek"

Mansur Yavaş YENİ Parti'ye mi geçecek CHP'de mi kalacak? Kararını verdi: "Devam edecek"

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Rafael Leao ile anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

3 ay tatil yapıp ülkeye dönünce gitmeye karar verdi! Türkiye'yi terk etme sebebi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otel ve pansiyonlarda yeni kurallar

Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

Motorine büyük indirim: Tarih belli oldu! 26 Ağustos İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.