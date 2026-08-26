Guendouzi'den Lyon taraftarına olay hareket! Tansiyon yükseldi

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanında oynayacağı kritik karşılaşma öncesinde stadyumda tansiyon yükseldi. Isınma sırasında Lyon tribünlerinden Matteo Guendouzi'ye yönelik tepkiler gelirken, deneyimli futbolcu taraftarlara yaptığı hareketle gündem oldu.

LYON TARAFTARINDAN GUENDOUZI'YE TEPKİ

Karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan eski Marsilya'lı Guendouzi, Lyon tribünlerinin hedefi oldu. Fransız oyuncuya yönelik küfürlü tezahüratların ardından tribünlerle futbolcu arasında kısa süreli gerilim yaşandı.

GUENDOUZI'DEN ORTA PARMAKLI YANIT

Lyon taraftarlarının tepkisine sessiz kalmayan Guendouzi, tribünlere dönerek orta parmağını gösterdi.

Eski Marsilyalı futbolcunun bu hareketi tribünlerdeki gerilimi daha da artırırken, karşılaşma öncesinde yaşanan olay kısa sürede gündem oldu.

FENERBAHÇE-LYON MAÇI ÖNCESİ GERİLİM

Guendouzi'nin geçmişte Marsilya forması giymesi nedeniyle Lyon taraftarlarıyla yaşadığı rekabet de dikkat çekerken, Fransız futbolcunun eski kulübünün ezeli rakibinin tribünlerinden gelen tepkilere bu şekilde karşılık vermesi maç öncesine damga vurdu.