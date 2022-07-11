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Aytemiz Alanyaspor camiası bayramlaşmada bir araya geldi

11.07.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aytemiz Alanyaspor camiası bayramlaşmada bir araya geldi

Aytemiz Alanyaspor camiası bayramlaşmada bir araya geldi

Alanyaspor Kulübünde yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular bayramlaşma programı için bir araya geldi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, teknik direktör Francesco Farioli ile yönetim kurulu üyeleri ve turuncu-yeşilli futbolcular katıldı.

Törende konuşan Başkan Çavuşoğlu, Kurban Bayramı'nın hayırlı olmasını temenni ederek, yeni sezon için takıma başarılar diledi.

Teknik direktör Farioli ise yeni sezonda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Aytemiz Alanyaspor camiası bayramlaşmada bir araya geldi

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