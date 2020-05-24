Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Alanyaspor, hazırlıklarına iki günlük bayram tatilinin ardından salı günü devam edecek.
(DHA)
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