SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Aytemiz Alanyaspor
  4. Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü

Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 24.05.2020 11:46 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, lig hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in kalan 8 haftası için hazırlıklarını Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla devam etti. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda futbolcuların morallerinin yerinde olduğu görüldü. Alanyaspor, hazırlıklarına iki günlük bayram tatilinin ardından salı günü devam edecek.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladıOzan Güven sevgilisinin doğum gününü böyle kutladı
Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdüAlanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

20 gündür koronavirüs vakası görülmüyordu! Üzücü haber

Beni Fenerbahçe ile kandırdılar

Beni Fenerbahçe ile kandırdılar

Survivor'da Burak Yılmaz itirafı

Survivor'da Burak Yılmaz itirafı

Büyük sürpriz! Yeni takımını duyurdular

Büyük sürpriz! Yeni takımını duyurdular

Mbaye Diagne'ye talip var

Mbaye Diagne'ye talip var

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erol Bulut ve Fenerbahçe itirafı!

Erol Bulut ve Fenerbahçe itirafı!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Alanyaspor antrenmanlara başlıyor!

Alanyaspor antrenmanlara başlıyor!

Alanyaspor transferde 12'den vuruyor

Alanyaspor transferde 12'den vuruyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aytemiz Alanyaspor'da hazırlıklar sürdü

Alanyaspor hız kesmiyor

Aytemiz Alanyaspor'da testler negatif

Test sonuçları açıklandı!

Efecan Karaca: Erol hoca Fenerbahçe'yi çalıştırırsa başarılı olur

Erol Bulut ve Fenerbahçe itirafı!

Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Aytemiz Alanyaspor tek grup halinde çalıştı

Alanyaspor tek grup halinde çalışıtı

Aytemiz Alanyaspor lige hazırlanıyor

Aytemiz Alanyaspor lige hazırlanıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.