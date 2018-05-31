Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal'ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 40 puanla 12. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal'ın sözleşmesi uzatıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz 2018-2019 sezonu için teknik direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibi ile yeniden anlaşmaya vardı. Resmi imzalar önümüzdeki günlerde atılacak."

