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Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal'ın sözleşmesini uzattı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 31.05.2018 21:57 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Aytemiz Alanyaspor, Mesut Bakkal'ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu 40 puanla 12. sırada tamamlayan Aytemiz Alanyaspor'da deneyimli çalıştırıcı Mesut Bakkal'ın sözleşmesi uzatıldı.

Aytemiz Alanyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz 2018-2019 sezonu için teknik direktörümüz Mesut Bakkal ve ekibi ile yeniden anlaşmaya vardı. Resmi imzalar önümüzdeki günlerde atılacak."

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