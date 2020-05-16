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Aytemiz Alanyaspor tek grup halinde çalıştı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 16.05.2020 08:28 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor bugün tesislerde antrenmanlarını tek grup halinde yaptı.

Aytemiz Alanyaspor tek grup halinde çalıştı

Süper Lig'de kalan 8 hafta için hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde devam eden Aytemiz Alanyaspor, bugün ilk kez tek grup olarak çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, tam sahada taktik çalışmasıyla devam etti. Hafif ağrıları bulunan Salih Uçar takımdan ayrı düz koşu yaparken, Emircan Altıntaş ise salonda çalıştı. Turuncu yeşilli takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

(DHA)

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