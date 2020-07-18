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Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

AYTEMİZ ALANYASPOR HABERLERİ  | 18.07.2020 15:39 | Son Güncelleme

Aytemiz Alanyaspor, yeni sezonda giyeceği formaları hazırlanan video ile tanıttı. Kulüpten yapılan açıklamada, kamuflaj olan formanın satışından elde edilecek gelirin yüzde 10’unun Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacağı açıklandı.

Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları, kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile tanıttı.

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Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon formalarımız hazır! Kamuflaj formamız Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacaktır" ifadeleri kullandı.

(İHA)

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