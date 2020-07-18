Aytemiz Alanyaspor yeni sezon formalarını tanıttı

Aytemiz Alanyaspor Kulübü yeni sezonda giyeceği formaları, kulübün tüm sosyal medya hesaplarından yayınlanan video ile tanıttı.
Turuncu-yeşilli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon formalarımız hazır! Kamuflaj formamız Denizlispor maçıyla sahada olacak. Beyaz ve çubuklu formalarımızla birlikte çok yakında Alanyaspor Store'de satışta. Kamuflaj formalarımızın satışından elde edilecek kazancın yüzde 10'u Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacaktır" ifadeleri kullandı.
(İHA)
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