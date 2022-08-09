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Ayva reçeli nasıl yapılır? Tam kıvamında ayva reçeli tarifi!

09.08.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıların sevilen lezzeti haline gelen ayva reçelinin tarifi ve malzeme ölçüleri merak konusu oldu. Rengi ve kokusunun güzelliği için çekirdekleri de ayva reçeli yapımında kullanılıyor. Yapımı oldukça kolay ve birkaç malzeme ile ayva reçelini hazırlamak mümkün. Kavanozlara doldurarak uzun dönem kahvaltılarınızda ayva reçeli tüketebilirsiniz. Peki ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli malzeme listesi nedir? İşte en pratik ayva reçeli tarifi...

Ayva reçeli nasıl yapılır? Tam kıvamında ayva reçeli tarifi!

Ayva reçeli nasıl yapılır? sorusu ayva reçeli yapmak isteyen bir çok kişi tarafından sorgulanıyor. Ayva reçeli içerdiği lifler sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Ayva reçelinin istenilen renkte ve tam kıvamında olması için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte tam kıvamında ve renginde ayva reçeli tarifi...

AYVA REÇELİ İÇİN MALZEMELER

4 adet ayva
4 su bardağı toz şeker
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı limon suyu
3-4 adet karanfil

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AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

Ayvalar kabukları soyularak dilimlenir (yaklaşık yarım cm kalınlığında ve 2 cm. eninde dilimleyin).

Ayvaları dilimlerken çekirdekleri de bir kenarda biriktirilir.

Ayvalar dilimlendikten sonra bir kabın içine alınarak üzerine şeker ilave edilir ve birkaç saat beklemeye bırakılır.

Şekerler erimeye başladıktan sonra tencereye alınarak üzerine su eklenir ve ayvanın çekirdekleri de eklenerek kaynamaya bırakılır.

Reçel istenilen kıvamı alana kadar kaynatılır.

Ocağı kapatmaya yakın limon suyu ve karanfiller de eklenir, bir kaç dakika daha kaynatıldıktan sonra alınır.

Soğumasını beklemeden kavanozlara paylaştırılıp kapağını kapatılır.

Afiyet olsun.


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