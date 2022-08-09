Ayva reçeli nasıl yapılır? Tam kıvamında ayva reçeli tarifi!

Ayva reçeli nasıl yapılır? sorusu ayva reçeli yapmak isteyen bir çok kişi tarafından sorgulanıyor. Ayva reçeli içerdiği lifler sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruma sağlıyor ve sindirimi kolaylaştırıyor. Ayva reçelinin istenilen renkte ve tam kıvamında olması için bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. İşte tam kıvamında ve renginde ayva reçeli tarifi...

AYVA REÇELİ İÇİN MALZEMELER

4 adet ayva

4 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

3-4 adet karanfil

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

Ayvalar kabukları soyularak dilimlenir (yaklaşık yarım cm kalınlığında ve 2 cm. eninde dilimleyin).

Ayvaları dilimlerken çekirdekleri de bir kenarda biriktirilir.

Ayvalar dilimlendikten sonra bir kabın içine alınarak üzerine şeker ilave edilir ve birkaç saat beklemeye bırakılır.

Şekerler erimeye başladıktan sonra tencereye alınarak üzerine su eklenir ve ayvanın çekirdekleri de eklenerek kaynamaya bırakılır.

Reçel istenilen kıvamı alana kadar kaynatılır.

Ocağı kapatmaya yakın limon suyu ve karanfiller de eklenir, bir kaç dakika daha kaynatıldıktan sonra alınır.

Soğumasını beklemeden kavanozlara paylaştırılıp kapağını kapatılır.

Afiyet olsun.



