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Ayvalık açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

21.09.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 45 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında, lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 45 kişi, Sahil Güvenlik "TCSG-6" botu tarafından Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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