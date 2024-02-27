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Ayvalık açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

AA AA
27.02.2024 08:17
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmeye çalışan 57 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 57 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvalık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı "MORAD-12" ile lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit eden Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Sahil Güvenlik botu "KB-115" ile bölgeye ulaşan ekipler, aralarında 22 çocuğun olduğu 52 düzensiz göçmeni yakaladı.

Diğer bir operasyonda ise Hakkıbey Yarımadası mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kolluk Destek timi, karada bir grup düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, 1 çocuk 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunulmasının ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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