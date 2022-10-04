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Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

04.10.2022 22:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

Ayvalık açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 72 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

Ayvalık açıklarında, iki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 72 kişi, Sahil Güvenlik "TCSG-907" ve "TCSG-6" botu tarafından Cunda Adası'na getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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