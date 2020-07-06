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Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 2020 Müze Takvimi

BALIKESİR HABERLERİ  | 06.07.2020 11:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bölgedeki müzeleri öncelikli olmak üzere öğretmen, öğrenci ve velilere rehberlik etmesi amacıyla bir müze takvimi oluşturuldu.Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın talimatıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan müzelerin eğitim işlevinin öneminden yola çıkarak, Covid-19 küresel salgını öncesinde oluşturulan takvimin, müfredat programı gözününde bulundurularak hazırlandığı öğrenildi.Haızrladıkları 2020 Müze Takvimi ile ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Takvimimiz bölgemiz müzeleri öncelikli olmak üzere öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize rehberlik etmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bölgedeki müzeleri öncelikli olmak üzere öğretmen, öğrenci ve velilere rehberlik etmesi amacıyla bir müze takvimi oluşturuldu.
Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır’ın talimatıyla, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan müzelerin eğitim işlevinin öneminden yola çıkarak, Covid-19 küresel salgını öncesinde oluşturulan takvimin, müfredat programı gözününde bulundurularak hazırlandığı öğrenildi.
Haızrladıkları 2020 Müze Takvimi ile ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, “Takvimimiz bölgemiz müzeleri öncelikli olmak üzere öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize rehberlik etmesi amacıyla oluşturulmuştur. Covid-19 küresel salgını nedeniyle evlerimizde zaman geçirdiğimiz o süreçte, takvimimizdeki müzelere sanal ziyaretler yapabilmesi için linkler eklemiştik. Bu sürecin ardından şimdi de öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve velilerimizin tatillerine renk katmak istedik. Bu takvimleri tüm kurumumuza bağlı tüm okullara ulaştıracağız” dedi.
Geçmişin, gelecek için olduğunu kaydeden Müdür Bahadır, “Bu takvimimizle; öğretmen arkadaşlarımız, öğrencilerimiz ve velilerimize tatil süresince bölgemiz başta olmak üzere dünyanın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapan Anadolu’muzu keşfediyor olacağız. Bu duygularla, sevgiyle kavuşmak üzere herkese iyi tatiller diliyorum” diye konuştu.

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