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Ayvalık MYO zeytin fidanlarını toprakla buluşturdu

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.06.2020 12:33 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Ayvalık Meslek Yüksekokulu bahçesine 90 adet zeytin fidanı dikildi.Zeytin ve zeytinyağını başkenti olarak nitelendirilen Ayvalık’ta, mezuniyet töreninde planlanan fidan dikimi Koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemezken, okul yönetimi öğrencilerini 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında yeni bir bahçe düzenlemesi ve zeytin bahçesi ile karşılamaya karar vererek bu dikimi gerçekleştirdi.Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Remzi Acarer ve Müdür Yardımcısı Serdar Balık’ın okula kadar getirip teslim ettiği 90 fidan toprakla buluşturuldu.Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Öğretim Görevlisi Dr.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Üniversitesi bünyesindeki Ayvalık Meslek Yüksekokulu bahçesine 90 adet zeytin fidanı dikildi.
Zeytin ve zeytinyağını başkenti olarak nitelendirilen Ayvalık’ta, mezuniyet töreninde planlanan fidan dikimi Koronavirüs pandemisi nedeniyle gerçekleştirilemezken, okul yönetimi öğrencilerini 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında yeni bir bahçe düzenlemesi ve zeytin bahçesi ile karşılamaya karar vererek bu dikimi gerçekleştirdi.
Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Remzi Acarer ve Müdür Yardımcısı Serdar Balık’ın okula kadar getirip teslim ettiği 90 fidan toprakla buluşturuldu.
Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü ve Öğretim Görevlisi Dr. Yakup Dinç, devlet kurumları arası işbirliğinin her zaman başarı getirdiğine inandığını belirterek, Edremit Zeytincilik Üretme İstasyonu Müdürü Remzi Acarer ile Müdür Yardımcısı Serdar Balık’a yapmış oldukları nzaik jest için teşekkür etti.

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