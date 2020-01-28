Ayvalık’ta Büyükşehir Belediyesi’nden levhalama çalışmaları

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık’ta kendi sorumluluğunda bulunan yollarda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla levhalama çalışmaları gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ayvalık’ta trafikte; yaya, sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahasında bulunan tüm mahallelerindeki düşey trafik işaretlemelerinin tespitini tamamlayan ekipler, yapılan çalışmaların ardından; trafik tanzim, uyarı levhaları ve bilgi tabelalarının eksik olanları belirleyerek eksiklikleri tamamladı.

Yolcuların can ve mal güvenliğini sağlamak için; sürücü, yaya ve yolcuların ortak dili olan trafik işaretlemeleri çalışmaları yapan Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı Trafik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düşey trafik işaretlemeleri (trafik levhası, yön bilgilendirme levhası, yol kenar dikmesi) çalışması yapılarak eksiklikler giderildi.

