Ayvalık’ta Covid-19 sessizliği

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların harfiyen uymayı sürdürüyor. Market, fırın, kuruyemiş ve unlu mamul satışı yapanların açık olduğu ilçede, cadde ve sokaklarda ise hafta sonlarında derin bir sessizlik hakim oluyor.

Dünyada ve ülkemizde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 6 aylık bir aranın ardından yeniden başlayan sokağa çıkma yasakları kentleri adeta hayalet şehirlere çevirdi.

Ayvalık’ta da gündelik hayatta binlerce insanın yer aldığı Cumhuriyet Meydanı, Atatürk ve Talatpaşa caddeleri başta olmak üzere ilçenin her yerinde sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar titizlikle riayet ediyor.

İlçede uygulanan istisnalar doğrultusunda tedarik zinciri içerisinde yer alan market, bakkal, kuruyemişçi gibi yerlerin 10.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olmalarına rağmen cirolarının ise çok düşük bir oranda seyrettiği öğrenildi.

Bazı vatandaşların sabah saatlerinde evinin yakınındaki işyerlerinden kısa süreli alışveriş için sokağa çıktıkları görülürken, ilçe genelinde polis ve jandarma ekipleri sokaklarda devriye görevlerini yerine getirerek yasakları ihlal eden vatandaşlara yönelik uyarı ve cezai müeyyideleri uyguluyor.

İlçe genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında asayiş olaylarının son derece düşük olduğu da gelen bilgiler arasında.

