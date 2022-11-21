Ayvalık’ta elektrik için esnaf dayanışması

Bir esnaf da 55 kilowatlık dev bir jenaratör getirip hem kendi işyeri hem de komşu işyerlerinin enerjisini sağladı.

Ayvalık’ta TEDAŞ’ın ana trafo tesisinde bakım ve onarım çalışmalarının yapılması nedeniyle yaklaşık 9 saat süresince elektrik enerjisi verilemedi.

Gün boyunca elektrik enerjisi olmayınca evlerinde sıkılanlar da sahil ve çarşı merkezine akın etti.

Ancak enerji kesintisi nedeniyle çarşıyı dolduran vatandaşların taleplerini karşılamakta esnafın oldukça zorlandığı görüldü.

Hayvancılık ve et satış mağazalarıyla firma sahibi de Talatpaşa Caddesi’ndeki mağazasının önüne 55 kilowatlık dev bir jeneratörü getirterek, hem firmasının hem de çevresindeki esnafların elektrik ihtiyacını karşıladı.

Çevre esnafı kablo vasıtasıyla işyerlerine akım sağlarken, bu durum iş kadını Özlem Yalçın’ı da mutlu etti.

Özlem Yalçın, Ayvalık’taki et satış mağazasının sanayi tipi enerjiye ihtiyacı olduğu için dev jeneratör cihazını getirttiklerini belirterek, “Enerji kesintisi nedeniyle insanlar evlerinde kalmaktansa çarşıya akın etti. Tabii böyle bir talep karşısında biz ve esnaf arkadaşlarımız zorlandık. Jeneratörümüz sayesinde çarşı esnafı arkadaşlarımıza ara kablolarla elektrik enerjisi konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Pek çok esnaf arkadaşımız post cihazlarının şarjlarını bile bu sayede doldurabildi. En azından çarşı esnafı arkadaşlarımıza bir desteğimiz oldu. Çok mutluyum” dedi.

Çarşı esnaflarından tatlıcı Murat Üzgün de, Özlem Yalçın’a teşekkür ederek, “Caddemize getirdiği jeneratör sayesinde biz de elektrik ihtiyacımızı giderdik. Benimle birlikte 3 esnaf arkadaşımız daha gün boyu bu elektrik enerjisinden yararlandı” diye konuştu.

