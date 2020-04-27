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Ayvalık’ta MHP Covid-19 salgınına karşı savaş açtı

BALIKESİR HABERLERİ  | 27.04.2020 08:22 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı, dünyayı sarsan ve ülkemizi de etkisine alan Korona virüs salgınına karşı başlatılan amansız mücadeleye tam destek veriyor.MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray’ın öncülüğünde, ilçe yöneticilerinin yanı sıra partililerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında; tüm kamu kurumları ile ilçedeki esnaflarla vatandaşlara dezenfektan, maske ve ihtiyaç sahiplerine de gıda kolileri dağıtımı yapılıyor.Bugüne kadar binlerce maske ve dezenfektanı vatandaşlara ulaştıran Ayvalıklı MHP’lilerin bununla da yetinmeyip, ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlara yönelik 300 koliyi aşkın gıda yardımında bulunması takdirle karşılandı.Günlerdir hummalı bir çabayla sürdürdükleri dezenfektan ve maske dağıtımlarıyla ilçe halkının Koronavirüs salgınına karşı en büyük gereksinimi karşılamaya çalıştıklarını ifade eden MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, “Covid-19 ile mücadelede asıl önemli olan ise vatandaşlarımız arasındaki sosyal mesafenin korunmasıdır.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanlığı, dünyayı sarsan ve ülkemizi de etkisine alan Korona virüs salgınına karşı başlatılan amansız mücadeleye tam destek veriyor.
MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray’ın öncülüğünde, ilçe yöneticilerinin yanı sıra partililerin de destek verdiği çalışmalar kapsamında; tüm kamu kurumları ile ilçedeki esnaflarla vatandaşlara dezenfektan, maske ve ihtiyaç sahiplerine de gıda kolileri dağıtımı yapılıyor.
Bugüne kadar binlerce maske ve dezenfektanı vatandaşlara ulaştıran Ayvalıklı MHP’lilerin bununla da yetinmeyip, ekonomik anlamda zor günler geçiren vatandaşlara yönelik 300 koliyi aşkın gıda yardımında bulunması takdirle karşılandı.
Günlerdir hummalı bir çabayla sürdürdükleri dezenfektan ve maske dağıtımlarıyla ilçe halkının Koronavirüs salgınına karşı en büyük gereksinimi karşılamaya çalıştıklarını ifade eden MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, “Covid-19 ile mücadelede asıl önemli olan ise vatandaşlarımız arasındaki sosyal mesafenin korunmasıdır. Bu konuda halkımızın son derece hassas olmalarını rica ediyoruz.” dedi.
Mehmet Sıray, “Ayvalık’ımızda da günlük işlerde çalışarak evinin geçimini sağlamaya çalışan bir çok garson, duvar boyacısı, inşaat işçisi, ayakkabı boyacısı, hamal ve benzeri işlerde ter döken insanlarımız şu anda sokağa çıkma yasakları ve bir çok iş dalına ait mekanların kapalı olması nedeniyle evlerine ekmek götüremez oldular. Bu insanlarımıza da karınca kararınca partili arkadaşlarımızla imece usulü ile kendi aramızda topladığımız paralarla gıda kolileri hazırladık ve kendilerine ulaştırdık. Şu anda bunun manevi huzurunu yaşıyoruz. Allah nasip ederse gücümüz dahilinde bu destekleri sürdürmeye çalışacağız. Allah bir daha vatanımıza ve milletimize böylesi zor süreçleri yaşatmayı nasip etmesin.”diye konuştu.

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