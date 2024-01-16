YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık'ta sağanak su baskınlarına neden oldu midibüste mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Ayvalık'ta sağanak su baskınlarına neden oldu midibüste mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

16.01.2024 11:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı, yolda kalan midibüsteki vatandaşlar tahliye edildi.

İlçede sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan sağanaktan dolayı metrekareye 70 metreküp yağış düştü.

Ali Çetinkaya Mahallesi'ndeki bazı apartmanların bodrum katlarını etkileyen su baskınları, eski garaj bölgesindeki iş yerlerinde de hasara neden oldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sağanak sebebiyle Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvalık yakınlarındaki Tellikavak mevkisinde yolda kalan midibüsteki 22 kişiyi tahliye etti.

Tahliye sonrası başka bir araçla yollarına devam eden vatandaşların "umre"den geldikleri belirtildi.

Öte yandan suyun yoğunluğunu fark edemeyip ATV aracıyla girdikleri taşan Nikita Deresi'nde mahsur kalan iki kişi de kurtarıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Ayvalık Belediyesi ekipleri, tıkanan yağmur suyu kanallarını ve kanalizasyon hatlarını açmak için çalışma yürütüyor.

Ayvalık'ta yağışın bugün akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndüKarkamış Sınır Kapısı’nda bekleyen tır alev topuna döndü
Van’da korkutan yangınVan’da korkutan yangın
Su şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdıSu şebekeleri çığdan zarar gören mahalleli, başka kaynaktan hat çekerek evlere su ulaştırdı
Anahtar Kelimeler:
yağmur Balıkesir Ayvalık sağanak yağış

Balıkesir Namaz Vakitleri 16 Ocak Salı

İmsak
06:52
Sabah
08:20
Öğle
13:23
İkindi
15:53
Akşam
18:15
Yatsı
19:38

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Salı

Ece nil eczanesi
Edremit
Elif eczanesi
Kepsut
Şentürk eczanesi
Manyas
Yildirimin eczanesi
Sindirgi
Merkez eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Doğa eczanesi
Erdek
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Eleştiri yağdı! 'Kocam iki katım yaşında'

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

Zorlu koşullarda konforlu adımlar onunla mümkün! Şimdi indirimde

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En çok satan 4000 TL altı airfryer modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.