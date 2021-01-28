Ayvalık’ta tarihi kent sokaklarına zar taşı

Ayvalık’ta tarihi kent merkezinde, gerek doğa koşulları, gerekse çeşitli kurumların kazıları nedeniyle yapıları bozulan sokaklara dokuya uygun granit küp taş (zar taşı) döşeniyor. Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarihi kent sokaklarında kullanılmak üzere bin ton küp taş (zar taşı) satın aldı. Ekipler 2020 yılında da tarihi sokakların onarımında bin beş yüz ton zar taşı kullandı.

Küp taş ustalardan oluşan ekipler, kent merkezinde ve tarihi sokaklarda döşeme çalışmalarına başladı. Geçtiğimiz hafta Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve beraberindeki teknik heyet, Fethiye ve Sakarya mahallerinde sorunları tespit edilen sokaklarda küp taşı döşemesi yapılacak. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları iş planı doğrultusunda turizm sezonu başlamadan çalışmaları tamamlamayı hedefliyor.

Öte yandan, Ayvalık genelinde önümüzdeki süreçte tüm mahalle ve köy vasfından çıkıp mahalleye dönüşen alanlarda yaklaşık yüz bin metre kare kilit taş, 25 bin metre kare bordür ve oluk, bin 500 ton granit küp taş (zar taşı) döşemesi planlandı. Fen İşleri Müdürü Güney Ulus, Çakmak, Üçkabağaç, Bulutçeşme ve Karaayıt mahallelerinde döşeme işleminin tamamlandığını bildirdi.

