Ayvalık'ta yanan ormanlık alanda "doğal yeşillendirme" yöntemi uygulanıyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde geçen sene çıkan yangında zarar gören ormanlık alan "doğal gençleştirme" yöntemiyle yeşillendiriliyor.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve Orman Bölge Müdürü Birol Dündar, Şeytansofrası mevkisinde 19 Eylül 2020'de meydana gelen orman yangınında zarar gören ve ağaçlandırma çalışmalarının sürdüğü alanda incelemelerde bulundu.

Şıldak, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara yönelik gönüllülük faaliyetleri yürüttüklerini, eğitilen gönüllülerin yangın sahalarında itfaiye teşkilatına destek vereceğini ifade etti.

Yangın nedeniyle 25 bin civarında ağacın etkilenmesinin son derece üzüntü verici olduğunu kaydeden Şıldak, "Ama artık devletimizin, kurumlarımızın refleks düzeyi o kadar yükseldi ki yeni bir anlayış, her zaman vatandaş olarak hizmet odaklı, sonuç odaklı çalışma, kurumlar arası sıkı işbirliği işte bugün burayı bu noktaya getirmiş oldu. Ülkemizin belki de en güzel örneklerinden birini teşkil eden, son zamanlardaki çalışmalarından biridir." diye konuştu.

Balıkesir Orman Bölge Müdürü Birol Dündar da yangında 24 bin 579 ağacın kül olduğunu söyledi.

Dündar, yanan alanda yapılan incelemede, yeniden ağaçlandırma çalışmalarının "doğal gençleştirme" yöntemiyle yapılması kanaatine vardıklarını belirtti.

Mart ayında ilk çimlendirme çalışmalarının sonuçlarını almaya başladıklarını anlatan Dündar, şunları kaydetti:

"Halen daha çimlenme işlemi devam etmektedir. Ekiplerimizin fidan çalışmalarının sonucunda metrekarede 7-8 adet fidanın yeşermeye başladığını tespit ettik. Yani şu anda burada 70-80 bin fidan bulunmaktadır.

Toplamda 3 buçuk 4 milyon civarında fidan var olmuş durumda. Bu gelişmenin ardından biz 'Bir ölür, bin diriliriz' sözünü hatırladık. Sanki bu söz tam da bu yanan alanlar için gerçekleşmişti. Bu sahada 25 bin ağaç yanmıştı ama şimdi aynı sahaya 3 buçuk-4 milyon fidanımız geldi."

Alandaki incelemeye AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Uygur, Pakize Mutlu Aydemir, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

