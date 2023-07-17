YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Balıkesir
  4. Ayvalık'ta yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Ayvalık'ta yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

17.07.2023 07:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Ayvalık'ta yerleşim yerleri yakınındaki otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'ye yakın Cennet tepesi eteklerindeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede bulunan ağaçlara da sıçradı.

Yerleşim yerlerine yakın alandaki yangını görenler, durumu itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

21 arazözle yapılan yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çalışmalara, Ayvalık Belediyesi ekipleri ile bölge sakinleri de destek verdi.

Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına bütün ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

Ergin, sıcak havalarda vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, yangının kontrol altına alındığını kaydetti.

Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

Yangında, 6 hektarlık otluk alan zarar gördü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Balıkesir'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandıBalıkesir'de çarpışan iki otomobildeki 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ayvalık

Balıkesir Namaz Vakitleri 17 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:59
Sabah
05:47
Öğle
13:20
İkindi
17:15
Akşam
20:42
Yatsı
22:22

Balıkesir Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Pazartesi

Işik eczanesi
Sindirgi
Gökhan eczanesi
Susurluk
Mert eczanesi
Gomec
Asli eczanesi
Ayvalik
Akin eczanesi
Ayvalik
Yasemin eczanesi
Edremit
Bihter eczanesi
Edremit
Tümünü Göster
Balıkesir ECZANELER
Balıkesir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Yasak aşk skandalı! Kocası defalarca öğrencisiyle yatakta yakaladı

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %75'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

Yerel halkla oturup alkol içti! 4.000 kişiye saldırıp yaraladı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

İç çamaşırının içinden çoraplara sarılı yılan çıktı

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.