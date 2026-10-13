AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Perşembe 19:45 Hapoel Beer Sheva

AZ Alkmaar ile Hapoel Beer Sheva, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te AFAS Stadion'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

AZ Alkmaar, son dönem formunu artırarak Hapoel Beer Sheva ile mücadele edecek. Her iki ekip için de lig ve Avrupa'da farklılıklar dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri AZ Alkmaar tüm kulvarlar Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi M

AZ Alkmaar 1-0 Telstar Hollanda Eredivisie Ligi G

Sunderland 1-0 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi M

AZ Alkmaar 1-1 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi B

Heerenveen 2-3 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G Hapoel Beer Sheva tüm kulvarlar Ironi Tiberias 0-2 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G

Hapoel Beer Sheva 1-0 Hapoel Ironi Kiryat Shmona İsrail 1. Ligi G

Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi B

Hapoel Petah Tikva 0-2 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G

Hapoel Beer Sheva 1-4 Maccabi Tel Aviv İsrail 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'ndeki son maçında istediği sonuçları alamadı. Rakibi Hapoel Beer Sheva ise ulusal ligde güçlü bir performansa sahip olarak bu maça çıkıyor.

Eksik Oyuncular AZ Alkmaar 5 eksik Kees Smit Jeroen Zoet Hobie Verhulst Jizz Hornkamp Stije Resink Hapoel Beer Sheva 1 eksik Yoan Stoyanov

AZ Alkmaar kadrosunda Kees Smit (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jeroen Zoet (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hobie Verhulst (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jizz Hornkamp (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stije Resink (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Hapoel Beer Sheva kadrosunda Yoan Stoyanov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.