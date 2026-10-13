AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AZ Alkmaar ile Hapoel Beer Sheva, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te AFAS Stadion'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
AZ Alkmaar, son dönem formunu artırarak Hapoel Beer Sheva ile mücadele edecek. Her iki ekip için de lig ve Avrupa'da farklılıklar dikkat çekiyor.
AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'ndeki son maçında istediği sonuçları alamadı. Rakibi Hapoel Beer Sheva ise ulusal ligde güçlü bir performansa sahip olarak bu maça çıkıyor.
AZ Alkmaar kadrosunda Kees Smit (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jeroen Zoet (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hobie Verhulst (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jizz Hornkamp (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stije Resink (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Hapoel Beer Sheva kadrosunda Yoan Stoyanov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
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