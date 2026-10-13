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AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer Sheva ile karşılaşacak. Her iki takımın da son performansları dikkat çekiyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
AZ Alkmaar
Perşembe 19:45
15.10.2026
Hapoel Beer Sheva
Stadyum: AFAS Stadion Yayın: tabii Spor

AZ Alkmaar ile Hapoel Beer Sheva, 15 Ekim 2026 saat 19:45'te AFAS Stadion'da UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

AZ Alkmaar, son dönem formunu artırarak Hapoel Beer Sheva ile mücadele edecek. Her iki ekip için de lig ve Avrupa'da farklılıklar dikkat çekiyor.

Takımların güncel form bilgileri
AZ Alkmaar

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Feyenoord 2-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 20.09.2026 AZ Alkmaar 1-0 Telstar Hollanda Eredivisie Ligi G
  • 16.09.2026 Sunderland 1-0 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi M
  • 11.09.2026 AZ Alkmaar 1-1 Willem II Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 06.09.2026 Heerenveen 2-3 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi G
Hapoel Beer Sheva

tüm kulvarlar

  • 10.10.2026 Ironi Tiberias 0-2 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G
  • 19.09.2026 Hapoel Beer Sheva 1-0 Hapoel Ironi Kiryat Shmona İsrail 1. Ligi G
  • 16.09.2026 Hapoel Beer Sheva 0-0 Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi B
  • 13.09.2026 Hapoel Petah Tikva 0-2 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G
  • 07.09.2026 Hapoel Beer Sheva 1-4 Maccabi Tel Aviv İsrail 1. Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'ndeki son maçında istediği sonuçları alamadı. Rakibi Hapoel Beer Sheva ise ulusal ligde güçlü bir performansa sahip olarak bu maça çıkıyor.

Eksik Oyuncular

AZ Alkmaar

5 eksik
Kees Smit Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jeroen Zoet Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Hobie Verhulst Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Jizz Hornkamp Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Stije Resink Sakat Diz Sakatlığı

Hapoel Beer Sheva

1 eksik
Yoan Stoyanov Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

AZ Alkmaar kadrosunda Kees Smit (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jeroen Zoet (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Hobie Verhulst (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Jizz Hornkamp (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Stije Resink (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Hapoel Beer Sheva kadrosunda Yoan Stoyanov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman?

15 Ekim 2026

AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva maçı saat kaçta?

19:45

AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva maçı hangi kanalda?

tabii Spor

AZ Alkmaar - Hapoel Beer Sheva maçında hangi oyuncular eksik?

Kees Smit, Jeroen Zoet, Hobie Verhulst, Jizz Hornkamp, Stije Resink, Yoan Stoyanov

AZ Alkmaar ve Hapoel Beer Sheva'nın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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