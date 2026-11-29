Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ndeki Shakhtar galibiyetinin ardından Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Erzurumspor FK ile karşılaştı. İlk yarısı golsüz geçilen mücadelede sarı-lacivertliler ikinci yarıda bulduğu gollerle sonuca gitti ve Mason Greenwood ortaya koyduğu performansla öne çıktı.

İKİ ASİST, BİR GOL

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Mason Greenwood, takımının bulduğu üç golde de doğrudan pay sahibi oldu. İngiliz futbolcu önce Oğuz Aydın'ın golünde asisti yapan isim olurken, beş dakika sonra da Skriniar'ın kaydettiği golün pasını verdi. Greenwood, mücadelenin son bölümünde de şık bir gole imza atarak geceyi tamamladı.

SEZON İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Performansıyla sarı-lacivertlilerde skor yüküne katkı sağlamayı sürdüren Mason Greenwood'un, bu sezon forma giydiği tüm resmi karşılaşmalarda 12 gol ve 6 asist kaydettiği bildirildi.