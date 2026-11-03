AZ Alkmaar - Juventus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

UEFA Avrupa Ligi AZ Alkmaar Perşembe 23:00 Juventus

AZ Alkmaar ile Juventus, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla AFAS Stadion sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus ile önemli bir maça çıkıyor. İki takım da grup aşamasında kritik bir karşılaşma oynayacak.

Lig Durumu Juventus 7. İtalya Serie A Ligi O 10 G 5 B 2 M 3 P 17 13 Attığı Gol 10 Yediği Gol +3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Juventus 13 / 10 İç Saha / Deplasman Performansı J Juventus Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 1 / 2 Gol 6 – 6

AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 7 gol yedi.

Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri AZ Alkmaar tüm kulvarlar Ajax 1-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi M

AZ Alkmaar 0-2 Twente Hollanda Eredivisie Ligi M

FC Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi G

Cambuur 2-2 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi B

AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi G Juventus G M G M B tüm kulvarlar Juventus 2-0 Napoli İtalya Serie A Ligi G

Genoa 2-0 Juventus İtalya Serie A Ligi M

Lecce 0-2 Juventus İtalya Serie A Ligi G

Juventus 2-2 Rennes UEFA Avrupa Ligi B

Juventus 0-3 Lazio İtalya Serie A Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AZ Alkmaar, son dönemdeki form grafiğiyle dikkat çekiyor ancak, Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Juventus ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile grup aşamasında dirençli bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular AZ Alkmaar ✓ Bilinen eksik yok Juventus 9 eksik Jeff Ekhator Kenan Yıldız Francisco Conceiçao Khephren Thuram Nicolas Gonzalez Kamil Grabara Zeki Çelik Manuel Locatelli Weston Mckennie

Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Francisco Conceiçao (Sakat - Omzundan Sakat), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Nicolas Gonzalez (Sakat - Baldırından Sakat), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Zeki Çelik (Sakat - Kas Sakatlığı), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi) ve Weston Mckennie (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Edon Zhegrova Juventus 2 Gol 2 Asist Francisco Conceiçao Juventus 1 Gol 1 Asist Federico Gatti Juventus 1 Gol 1 Asist Bremer Juventus 2 Gol 0 Asist

Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova.