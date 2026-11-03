AZ Alkmaar - Juventus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AZ Alkmaar ile Juventus, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla AFAS Stadion sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus ile önemli bir maça çıkıyor. İki takım da grup aşamasında kritik bir karşılaşma oynayacak.
AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 7 gol yedi.
Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 7. sırada.
AZ Alkmaar, son dönemdeki form grafiğiyle dikkat çekiyor ancak, Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Juventus ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile grup aşamasında dirençli bir performans sergiliyor.
Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Francisco Conceiçao (Sakat - Omzundan Sakat), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Nicolas Gonzalez (Sakat - Baldırından Sakat), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Zeki Çelik (Sakat - Kas Sakatlığı), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi) ve Weston Mckennie (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.
Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova.
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