SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Uefa Avrupa Ligi

AZ Alkmaar - Juventus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

AZ Alkmaar, Juventus ile UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak. Maç öncesi hazırlık ve eksik oyuncular hakkında bilgileri sunuyoruz.

AZ Alkmaar - Juventus Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Cevdet Berker İşleyen
UEFA Avrupa Ligi
AZ Alkmaar
Perşembe 23:00
05.11.2026
Juventus
Stadyum: AFAS Stadion Yayın: tabii Spor

AZ Alkmaar ile Juventus, 5 Kasım 2026 günü saat 23:00 itibarıyla AFAS Stadion sahasında UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde Juventus ile önemli bir maça çıkıyor. İki takım da grup aşamasında kritik bir karşılaşma oynayacak.

Lig Durumu

Juventus

7. İtalya Serie A Ligi
O
10
G
5
B
2
M
3
P
17
13
Attığı Gol
10
Yediği Gol
+3
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Juventus 13 / 10

İç Saha / Deplasman Performansı

Juventus Deplasman
Oynanan Maç
5
G / B / M
2 / 1 / 2
Gol
6 – 6

AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 6 gol atıp 2 gol yedi. (Hollanda Eredivisie Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 7 gol yedi.

Juventus (UEFA Avrupa Ligi) son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken 9 gol atıp 3 gol yedi. (İtalya Serie A Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 17 puanla 7. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
AZ Alkmaar

tüm kulvarlar

  • 31.10.2026 Ajax 1-0 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 25.10.2026 AZ Alkmaar 0-2 Twente Hollanda Eredivisie Ligi M
  • 22.10.2026 FC Ararat Armenia 0-4 AZ Alkmaar UEFA Avrupa Ligi G
  • 18.10.2026 Cambuur 2-2 AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Ligi B
  • 15.10.2026 AZ Alkmaar 2-1 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi G
Juventus G M G M B

tüm kulvarlar

  • 01.11.2026 Juventus 2-0 Napoli İtalya Serie A Ligi G
  • 28.10.2026 Genoa 2-0 Juventus İtalya Serie A Ligi M
  • 25.10.2026 Lecce 0-2 Juventus İtalya Serie A Ligi G
  • 22.10.2026 Juventus 2-2 Rennes UEFA Avrupa Ligi B
  • 18.10.2026 Juventus 0-3 Lazio İtalya Serie A Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

AZ Alkmaar, son dönemdeki form grafiğiyle dikkat çekiyor ancak, Avrupa Ligi'nde son 3 maçında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Juventus ise 2 galibiyet ve 1 beraberlik ile grup aşamasında dirençli bir performans sergiliyor.

Eksik Oyuncular

AZ Alkmaar

Bilinen eksik yok

Juventus

9 eksik
Jeff Ekhator Sakat Adale Problemi
Kenan Yıldız Sakat Ayak Tarak Kemiğinde Kırık
Francisco Conceiçao Sakat Omzundan Sakat
Khephren Thuram Sakat Diz Sakatlığı
Nicolas Gonzalez Sakat Baldırından Sakat
Kamil Grabara Sakat Ön Çapraz Bağı Yırtık
Zeki Çelik Sakat Kas Sakatlığı
Manuel Locatelli Sakat Menisküs Problemi
Weston Mckennie Sakat Adale Problemi

Juventus kadrosunda Jeff Ekhator (Sakat - Adale Problemi), Kenan Yıldız (Sakat - Ayak Tarak Kemiğinde Kırık), Francisco Conceiçao (Sakat - Omzundan Sakat), Khephren Thuram (Sakat - Diz Sakatlığı), Nicolas Gonzalez (Sakat - Baldırından Sakat), Kamil Grabara (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Zeki Çelik (Sakat - Kas Sakatlığı), Manuel Locatelli (Sakat - Menisküs Problemi) ve Weston Mckennie (Sakat - Adale Problemi) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Edon Zhegrova Edon Zhegrova Juventus 2 Gol 2 Asist
Francisco Conceiçao Francisco Conceiçao Juventus 1 Gol 1 Asist
Federico Gatti Juventus 1 Gol 1 Asist
Bremer Juventus 2 Gol 0 Asist

Juventus kadrosunda en çok gol atan oyuncu 2 golle Edon Zhegrova.

Sıkça Sorulan Sorular
AZ Alkmaar - Juventus maçı ne zaman?

5 Kasım 2026.

AZ Alkmaar - Juventus maçı saat kaçta?

23:00'te.

AZ Alkmaar - Juventus maçı hangi kanalda?

Tabii Spor kanalında.

AZ Alkmaar - Juventus maçında hangi oyuncular eksik?

Jeff Ekhator, Kenan Yıldız, Francisco Conceiçao, Khephren Thuram, Nicolas Gonzalez, Kamil Grabara, Zeki Çelik, Manuel Locatelli ve Weston Mckennie.

AZ Alkmaar ve Juventus'un ligde kaç puanı var?

Juventus 17 puanla 7. sırada, AZ Alkmaar'ın puanı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Batrakov'dan Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan istatistik!Batrakov'dan Messi ve Ronaldo'yu geride bırakan istatistik!
Avrupa'yı sallayan Batrakov'a Sergen Yalçın'dan olay sözler!Avrupa'yı sallayan Batrakov'a Sergen Yalçın'dan olay sözler!
Anahtar Kelimeler:
Juventus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından ölümcül zehir çıktı! 'Son kahve' detayı

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Yer: Aksaray! Define için kazdıkları kuyuda suç üstü yakalandılar... Pişkinlikleri pes dedirtti

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Sahanın ortasında kalbi durmuştu! Acı haber geldi

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Değişimiyle gündemde! "Sanki göğüslerini küçülttürmüş"

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Emekli ve memur zammı için 4 aylık enflasyon farkı belli oldu: İşte maaş tablosu

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.