AZ Alkmaar maçı sonrası dayanamadı... Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Cuesta hedefte: Bu arkadaş şaka mı?

UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefini önüne koyan Galatasaray, Hollanda'dan tam bir hayal kırıklığıyla döndü. Avrupa Ligi Play-off Turu'nda dün gece dün gece AZ Alkmaar'ın konuğu olan sarı-kırmızılılar sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Tur şansını zora sokan Galatasaray'da oynan oyun ile teknik direktör Okan Buruk'un saha dizilişi ve oyuncu tercihleri eleştirilerin odağı olurken; gözler bir yandan da 90 dakika boyunca yeni transferlerin üzerindeydi.

YENİ TRANSFER CARLOS CUESTA DA HEDEFTE

Kötü oyun ve skor sonrası Galatasaray'ın devre arasında yaptığı Carlos Cuesta transferi isyan ettirdi. Cuesta'nın performansı yetersiz bulunurken, ödenen bonservis bedeli düşünüldüğünde adeta isyan da ettirdi.

"BU KOLOMBİYALI KARDEŞİMİZ KAMERA ŞAKASI MI?"

Cuesta'yla ilgili en sert tepki ise spor yorumcusu Uğur Karakullukçu'dan geldi. Alınan kötü sonucun ardından Cuesta'yı da hedef tahtasına oturtan Karakullukçu "İnadına susup bekleyecektim bir süre de bu Kolombiyalı kardeşimiz kamera şakası mı?" paylaşımında bulundu.

"DÜZ İNSAN GALATASARAY FORMASI GİYİYOR MAALESEF"

Karakullukçu'nun bu paylaşımına çok sayıda Galatasaray taraftarı da destek verirken, Karakullukçu gelen "Tek suçlu o mu? soruya da yanıt verdi. Karakullukçu "Tek suç diye bir şey yok da düz insan Galatasaray forması giyiyor maalesef" diye yazdı.

Öte yandan Galatasaray, tur için 4-1'in rövanşında 20 Şubat Perşembe günü sahasında AZ Alkmar'ı konuk edecek.