Azerbaycan askerleri, Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüyle büyük coşku yaşadı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Çekya ile Türkiye takımları Hamburg'da bulunan Volkspark Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. A Milli Futbol takımımız Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun'un golleriyle Çekya'yı 2-1 yenmeyi başardı. Milli Takımımızın galibiyeti kardeş ülke Azerbaycan'da da coşku yarattı.

CENK TOSUN'UN GOLÜYLE BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADILAR

Maçı izleyen Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin askerleri, son dakikada Cenk Tosun'un attığı galibiyet golüyle büyük sevinç yaşadı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan #Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüne işte böyle sevindi. Teşekkürler Can Azerbaycan, teşekkürler Karabağ’ın Aslanları… Her zaman bir ve beraberiz!"

Can Azerbaycan’dan #BizimÇocuklar’a tam destek!



Bugün 106’ncı kuruluş yıl dönümünü kutlayan #Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Kahraman Mehmetçikleri, A Millî Futbol Takımımızın 2-1 kazandığı Çekya maçını coşkuyla takip ederek Cenk Tosun’un galibiyeti getiren golüne işte böyle… pic.twitter.com/9AFZGApqX9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 26, 2024







