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Azerbaycan’da kazanan George Russell

Formula 1’de Azerbaycan Grand Prix’sini Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu George Russell kazandı.

Azerbaycan’da kazanan George Russell
Cevdet Berker İşleyen

Formula 1’de sezonun 15. yarışı Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan 6 kilometrelik Bakü Şehir Pisti’nde 51 tur üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, 1:38:02.143 derecesiyle damalı bayrağı ilk gören pilot oldu. Russell’ın ardından Red Bull’dan Max Verstappen ikinci, takım arkadaşı Isack Hadjar da üçüncü olarak yarışı tamamladı.

George Russell, Azerbaycan Grand Prix’si ile bu sezonki 3. zaferine ulaştı.

Sezonda geride kalan 15 yarışta Kimi Antonelli 8, George Russell 3, Lando Norris 2, Charles Leclerc ve Lewis Hamilton da 1’er defa kazandı.
Formula 1’de bir sonraki yarış olan Bahreyn Grand Prix’si, 2-4 Ekim tarihlerinde Malezya’da yapılacak.
Azerbaycan Grand Prix’sinin ardından pilotlar ve sürücüler klasmanında ilk 5 sıra şöyle:

Pilotlar
1 - Kimi Antonelli (İtalya): 302 puan
2 - George Russell (Büyük Britanya): 236 puan
3 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 199 puan
4 - Lando Norris (Büyük Britanya): 186 puan
5 - Charles Leclerc (Monako): 179 puan

Takımlar
1 - Mercedes: 538 puan
2 - Ferrari: 378 puan
3 - McLaren: 306 puan
4 - Red Bull: 263 puan
5 - Racing Bulls: 83 puan

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1
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