11 yaşındaki 'Arap Osman'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile diyalogu herkesi gülümsetti

Tanzanya'da henüz 3,5 yaşındayken ailesini kaybetmesinin ardından, Türkiye'nin dönemin Darüsselam Büyükelçisi Ali Davutoğlu ve eşi Yeşim Meço Davutoğlu tarafından evlat edinilen Osman Ali Davutoğlu'nun hayat hikayesi, sporseverlerin büyük ilgisini çekiyor. Türkiye'ye geldikten sonra futbol ve minder güreşiyle spor hayatına atılan genç yetenek, Balıkesir'de yağlı güreşle tanışarak kariyerinde yepyeni bir sayfa açtı.

"ARAP OSMAN" LAKABIYLA ER MEYDANLARININ GÖZDESİ

Ali Davutoğlu ve okulunun yönlendirmesiyle yağlı güreşe adım atan 11 yaşındaki Osman, kısa sürede bu sporu büyük bir tutkuyla benimsedi. Er meydanlarında, geçmişin efsane isimlerinden "Arap Mustafa"ya benzetilmesi nedeniyle "Arap Osman" mahlasıyla anılmaya başlanan genç pehlivan, azmi ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gelecekte Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa ulaşmayı hedefleyen sporcu, "Ailemi ve Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum" diyerek kararlılığını vurguluyor.

CUMHURBAŞKANI İLE GÜLÜMSETEN DİYALOG

Genç yaşına rağmen hedeflerini yüksek tutan Osman Ali Davutoğlu, güreş serüveni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile arasında geçen keyifli bir anıyı da paylaştı. Genç pehlivan o anı, "Cumhurbaşkanımız bir beyefendiyi gösterip 'Sen bunu yenebilir misin?' dedi. Ben de 'Efendim, siz isterseniz yenebilirim' dedim." sözleriyle ifade etti.